24 Aralık 2023 20:56 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 21:07

Süper Lig'in 18. haftasına 43 puanla giren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de 0-0 berabere kaldı.

İki takım da derbiye 4 maçlık galibiyet serisiyle geldi. Kazanan taraf sadece 3 puan değil, şampiyonluk yolunda büyük moral kazanacaktı ancak 1'er puana razı oldular

SÜPER LİG'İN EN FAULLÜ MAÇI

İlk yarıda hakem Arda Kardeşler tam 20 kere faul düdüğü çaldı. İki takım da devreyi 10'ar faulle tamamladı. Sarı-Lacivertliler tribünler maçın bir bölümde Kardeşler'e koro halinde küfür etti.

Maç boyunca yapılan 42 faul sezonun Süper Lig'deki en faullü maçı olarak kayıtlara geçti.

İLK YARIDA İSABETLİ ŞUT YOK

27. dakikada Abdulkerim’in kafayla indirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Kerem Demirbay’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Tadic’in içeri çevirdiği topu Galatasaray savunması kafayla uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Crespo’nun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada sol taraftan Kerem Aktürkoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza yayının yanında topun sahibi olan Kerem Demirbay’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farklı auta gitti.

DZEKO & ICARDİ GERİLİMİ

İlk yarının son anlarında Fenerbahçe savunmasındaki hatayı değerlendirmek isteyen Mauro Icardi, Oosterwolde çabuk kademeye girince gole gidemedi.

Yerde kalan Arjantinli penaltı bekledi, hakem devam dedi. VAR'dan uyarı gelmedi. İlk yarıda Edin Dzeko ile Mauro Icardi arasında bir pozisyonda yaşanan gerilim de gözden kaçmadı.

FENERBAHÇE "BAŞIMIZ SAĞ OLSUN" PANKARTIYLA ÇIKTI

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan derbiyi Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yaptı. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın üstledi.

Derbide VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yaptı.

Stat: Ülker

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 46 İsmail Yüksek), Szymanski, Tadic (Dk. 69 King), Dzeko (Dk. 90+4 Batshuayi)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay (Dk. 90+1 Ndombele), Torreira (Dk. 86 Kaan Ayhan), Ziyech (Dk. 86 Bakambu), Mertens (Dk. 67 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Icardi

Sarı kartlar: Dk. 12 Osayi-Samuel, Dk. 57 İrfan Can Kahveci, Dk. 73 King (Fenerbahçe), Dk. 64 Torreira, Dk. 73 Boey, Dk. 85 Ziyech, Dk. 90+1 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

GALATASARAY TARAFTARI 4 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Sarı-kırmızılılar taraftarlar, deplasman İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda yerinden takip etti.

RAMS Park’ta toplatıp otobüslerle Kadıköy’e gelen 2 bin 79 Galatasaraylı taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı.

Galatasaray taraftarı, Kadıköy’de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbide takımını deplasmanda desteklemişti.

KADIKÖY'DE SON 7 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, tarihi rekabette deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderen "Cimbom", kalesinde 4 gol gördü.

EZELİ REKABETTE 398. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşamki maçla beraber tarihte 398. kez karşı karşıya geldi.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.