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Cengiz Ünder'de sürpriz gelişme! Oyuncu tarafına ulaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cengiz Ünder&#039;de sürpriz gelişme! Oyuncu tarafına ulaşıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MLS ekibi Los Angeles FC'den ayrılan ve Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Cengiz Ünder'in transferine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Milli yıldızı isteyen kulüpler olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, takımda forma şansı bulmakta zorlandı. Teknik direktör Mourinho'nun ilk tercihleri arasında yer almayan Ünder, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralandı.

Takımıyla 15 maça çıkan 27 yaşındaki Ünder, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun akıbeti merakla beklenirken, kulübünden karar çıktı.

Fenerbahçe’den 1.2 milyon euro kiralama bedeliyle devre arasında alınan Cengiz Ünder'in sözleşmesinde 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu vardı ancak MLS ekibi bunu kullanmadı. Ünder'in yaz transfer döneminde sarı lacivertli kulübün kadrosuna dahil olması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Cengiz Ünder'de sürpriz gelişme! Oyuncu tarafına ulaşıldı - 1. Resim

İSTEYEN TAKIMLAR VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cengiz Ünder'i MLS'ten isteyen takımlar var. Ekipler oyuncu tarafına ulaştı.

Öte yandan Ünder'i Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in de istediği iddia edildi. Milli yıldızın yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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