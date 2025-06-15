Mourinho istedi, Fenerbahçe yeni rotayı çizdi! Listedeki 4 isim için yoğun mesai

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho yönetime rapor verdi, gözler Premier Lig'deki kanat oyuncularına çevrildi. Portekizli teknik adamın hedefindeki üst düzey isimler belli oldu. İşte sarı lacivert formaya yakın olan o isimler...

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda transfer rotası çizen Fenerbahçe'de birçok mevkii için yıldız futbolcularla iletişime geçildi. Teknik direktör Mourinho'nun, Premier Lig'den dört kanat oyuncusunu gündemine aldığı da bilinen detaylar arasında.

Bu isimlerin Jack Grealish, Son Heung-min, Jadon Sancho ve Raheem Sterling olduğu birçok haber kaynakları tarafından aktarılmıştı. Takvim'in haberine göre; sarı lacivertliler, bu futbolcuların transfer şartları hakkında yoğun mesai harcıyor. Kanarya'nın bu bölgeye kesinlikle İngiltere'den yıldız bir futbolcuyu getirmek istediği belirtiliyor.

DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Aston Villa'dan Manchester City'ye 117.5 milyon euroya transfer olan Grealish'in, takımıyla 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. 29 yaşındaki yıldızın değeri ise 28 milyon euro.

Dünya futbolunun önemli isimlerinden olan 32 yaşında Son, kariyerinin son dönemlerinde yeni bir meydan okumaya yelken açabilir.

Chelsea'de oynayan 25'lik Sancho, geçen yıl 31 maçta 3 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Yine Maviler'in oyuncusu olan ve Arsenal'e kiralanan Sterling'in ismi de bu bölge için ağır basıyor.