SPOR SERVİSİ
Chelsea'den sürpriz transfer hamlesi: Süper Lig'e kiraladığı yıldızı 4 ayda geri çağırdı
Premier Lig devi Chelsea, sezon başında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiraladığı 23 yaşındaki hücum oyuncusu David Datro Fofana hakkında flaş bir karar aldı.
Özetle
Chelsea, Fatih Karagümtük'e kiraladığı David Datro Fofana'yı devre arasında geri çağırdı.
- Fatih Karagümrük, Fofana'yı geçtiğimiz eylül ayında Premier Lig temsilcisi Chelsea'den kiraladı.
- İngiliz kulübü, devre arasında oyuncuyu geri çağırma kararı aldı.
- Chelsea, Fofana'yı bonservisiyle başka bir takıma gönderecek.
Fatih Karagümrük, geçtiğimiz eylül ayında Premier Lig temsilcisi Chelsea'den David Datro Fofana'yı kiralamıştı. İngiliz kulübünün, devre arasında tecrübeli oyuncuyu geri çağırdığı belirtildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Fofana'yı bonservisiyle başka bir takıma gönderecek.
15 MAÇTA 8 GOL
Fatih Karagümrük formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sahada kaldığı 1062 dakikada 8 gol attı.
