Premier Lig devi Chelsea, sezon başında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiraladığı 23 yaşındaki hücum oyuncusu David Datro Fofana hakkında flaş bir karar aldı.

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz eylül ayında Premier Lig temsilcisi Chelsea'den David Datro Fofana'yı kiralamıştı. İngiliz kulübünün, devre arasında tecrübeli oyuncuyu geri çağırdığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Fofana'yı bonservisiyle başka bir takıma gönderecek.

David Datro Fofana

15 MAÇTA 8 GOL

Fatih Karagümrük formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sahada kaldığı 1062 dakikada 8 gol attı.

