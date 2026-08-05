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Spor

Darwin Nunez, Kartal'ı uçurur!

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Darwin Nunez, Kartal'ı uçurur!

Beşiktaş’ın 1 numaralı golcü adayı Darwin Nunez’in performans analizi... Fiziksel gücü, patlayıcı hızı ve savunma arkasına yaptığı etkili koşular ile rakipler için büyük tehdit. Hele ki kanatlardan istediği desteği alırsa durdurulması zor bir forvet. Hava toplarında da çok etkili.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Darwin Nunez’in Beşiktaş ile anılması, siyah beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırıyor. Uruguaylı golcü, fiziksel gücü, patlayıcı hızı ve savunma arkasına yaptığı etkili koşular sayesinde Avrupa’nın en değerli santrforlarından biri olarak gösteriliyor. Özellikle yüksek tempolu oyunlarda rakip savunmaları yıpratabilen Nunez, önde baskıya dayalı futbol anlayışına da önemli katkı sağlayabilecek bir profil çiziyor. Süper Lig’deki fizik ağırlıklı oyun yapısı düşünüldüğünde, hava toplarındaki etkinliği ve bire bir mücadelelerdeki üstünlüğü sayesinde fark oluşturabilecek özelliklere sahip.

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TECRÜBESİ YETER

Nunez’in etkili olabilmesi için kanat oyuncularından düzenli destek alması gerekiyor. Formunu yakaladığı dönemlerde tek başına maçın seyrini değiştirebilen yıldız golcü, taraftara heyecan verecek ve rakip savunmalar üzerinde sürekli baskı oluşturacak bir isim olarak görülüyor. Buna rağmen Nunez transferi önemli riskleri de beraberinde getiriyor. Kariyeri boyunca zaman zaman bitiricilik konusunda eleştirilen Uruguaylı, net gol fırsatlarını değerlendiremediği maçların ardından baskıyı atlatmakta zorlandı. Teknik heyet oyun planını Nunez’e göre kurgulamazsa beklenen etkiyi gösteremeyebilir.

Darwin Nunez
Başlık ResmiDarwin Nunez

ARTILARI

Fizik gücü çok yüksek.
Süper Lig stoperlerine karşı ciddi üstünlük kurabilir.
Derin koşuları elit seviyede. Savunma arkasına çok etkili
koşular atıyor.
Pres yapmayı seviyor. Önde
baskı isteyen teknik direktörler
için büyük avantaj.
Hava toplarında etkili.
Form tuttuğunda 25+ gole çıkabilecek bir oyuncu.

EKSİLERİ

Bitiriciliği istikrarsız. Çok net pozisyonları kaçırabildiği dönemler oluyor.
Karar verme kalitesi dalgalı. Son pas veya şut tercihleri zaman zaman yanlış olabiliyor.
Öz güveni düşünce performansı gerileyebiliyor.

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