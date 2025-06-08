Deniz Öncü'den İspanya'da müthiş başarı! 0.003'lük farkla tarihe geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Haziran 2025 16:30 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 16:34 - Güncelleme:

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8'inci etabında rakibini 0.003 saniye farkla geride bırakarak tarihi bir zafer elde etti. Moto2'de yarış kazanan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdıran Öncü, podyumda duygusal anlar yaşadı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'daki Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen 8'inci etabında tarihi bir zafer elde etti. Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay yıldızlı sporcumuz, rakibi Diogo Moreira'yı son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı. İlgili Haber Deniz Öncü kimdir, kaç yaşında? Milli motosikletçi Deniz Öncü ADINI TARİHE YAZDIRDI Adını tarihe yazdıran Öncü, aynı zamanda Moto2 tarihinin en yakın finişini elde etti. Türkiye'ye ilk Moto2 galibiyetini getiren ve podyumda duygusal anlar yaşayan Öncü, aldığı bu sonuçla genel klasmanda 62 puanla 7'nci sıraya yükseldi. Türkiye ve dünya basınının gündemine oturan bu başarı, 'unutulmaz bir an' olarak kaydedildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz