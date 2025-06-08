Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Deniz Öncü'den İspanya'da müthiş başarı! 0.003'lük farkla tarihe geçti

Deniz Öncü'den İspanya'da müthiş başarı! 0.003'lük farkla tarihe geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deniz Öncü&#039;den İspanya&#039;da müthiş başarı! 0.003&#039;lük farkla tarihe geçti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 8'inci etabında rakibini 0.003 saniye farkla geride bırakarak tarihi bir zafer elde etti. Moto2'de yarış kazanan ilk Türk pilot olarak adını tarihe yazdıran Öncü, podyumda duygusal anlar yaşadı.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'daki Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen 8'inci etabında tarihi bir zafer elde etti.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan ay yıldızlı sporcumuz, rakibi Diogo Moreira'yı son düzlükte 0.003 saniye farkla geçerek Moto2'de kazanan ilk Türk sporcu olmayı başardı.

Deniz Öncü'den İspanya'da müthiş başarı! 0.003'lük farkla tarihe geçti - 1. Resim

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Adını tarihe yazdıran Öncü, aynı zamanda Moto2 tarihinin en yakın finişini elde etti.

Türkiye'ye ilk Moto2 galibiyetini getiren ve podyumda duygusal anlar yaşayan Öncü, aldığı bu sonuçla genel klasmanda 62 puanla 7'nci sıraya yükseldi.

Türkiye ve dünya basınının gündemine oturan bu başarı, 'unutulmaz bir an' olarak kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Canlı yayın bilgileri belli oldu! FIFA Kulüpler Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman başlıyor, şifresiz mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'den yeni transfer! Alessia Orro, imzayı attı - SporFenerbahçe'den yeni transfer! Alessia Orro, imzayı attıSakaryaspor'un yeni başkanı belli oldu - SporSakaryaspor'un yeni başkanı belli olduYıldız golcü dönüş hazırlığında! Edin Dzeko'ya sunulan teklif belli oldu - SporYıldız golcü dönüş hazırlığındaYeni Malatyaspor'un yeni başkanı belli oldu - SporYeni Malatyaspor'un yeni başkanı belli olduVe Devin Özek devrede! İlk transfer için harekete geçti - SporVe Devin Özek devrede! İlk transfer için harekete geçtiMilli maçta Arda Güler'den dikkat çeken hareket! Adeta o maçı hatırlattı - SporArda Güler'den dikkat çeken hareket
Sonraki Haber Yükleniyor...