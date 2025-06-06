Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dev kulüp resmen Uğurcan'a talip! Teklifi ikiye katlayacaklar

Dev kulüp resmen Uğurcan'a talip! Teklifi ikiye katlayacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dev kulüp resmen Uğurcan&#039;a talip! Teklifi ikiye katlayacaklar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır için birçok kulübün nabız yokladığı ancak Fransız ekibinin açık teklifte bulunduğu iddia edildi. Bordo mavililere sunulan teklifin detayları da ortaya çıktı.

Süper Lig'i 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın adı birçok kulüple anılıyor. 29 yaşındaki kaleciye İstanbul ekiplerinin de ilgi duyduğu ancak bordo mavililerin bu transfere asla izin vermeyeceği iddia edilirken, öte yandan Avrupa'nın büyük kulüpleri de kapıda.

YENİ ROTASI MONACO OLABİLİR

Transferfeed'in haberine göre; Avrupa'da oynama hayali olan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın yeni rotası Monaco olabilir. Habere göre Monaco, Çakır'a açık ilgi duyduğunu kulübe iletti.

TEKLİFİ İKİYE KATLAYACAKLAR

İlk etapta 6 milyon eurodan giriş teklifini yapan Monaco'nun duruma göre çift hanelere çıkabileceği belirtildi.

Bordo mavililer, 17-18 milyon euroluk bir paketle oyuncusuna izin verecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tek amacı köy köy dolaşıp satış yapmaktı! Başına gelenle bir anda kabusu yaşadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3'ünün ortak bir özelliği var! İşte en pahalı 10 Türk futbolcu - SporListede büyük sürpriz! İşte en pahalı 10 Türk futbolcuLig bitti, transfer derbisi başladı! Leroy Sane'ye Fenerbahçe kancası - SporLeroy Sane'ye Fenerbahçe kancası!Beşiktaş transferde strateji değiştirdi: Yıldız avı başlıyor - Sporİtalya'dan Immobile'ye talip çıktı!Kenan Yıldız: "Hayalim Dünya Kupası" - SporKenan Yıldız: "Hayalim Dünya Kupası"Galatasaray, Dortmund'un yıldızıyla anlaştı! Salih Özcan Aslan oluyor... - SporG.Saray, Dortmund'un yıldızıyla anlaştı!9 gollü tarihi maç! İspanya, Fransa'yı mağlup etti - Spor9 gollü tarihi maç! İspanya, Fransa'yı mağlup etti
Sonraki Haber Yükleniyor...