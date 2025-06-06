Dev kulüp resmen Uğurcan'a talip! Teklifi ikiye katlayacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2025 09:23 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 09:24 - Güncelleme:

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır için birçok kulübün nabız yokladığı ancak Fransız ekibinin açık teklifte bulunduğu iddia edildi. Bordo mavililere sunulan teklifin detayları da ortaya çıktı.

Süper Lig'i 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın adı birçok kulüple anılıyor. 29 yaşındaki kaleciye İstanbul ekiplerinin de ilgi duyduğu ancak bordo mavililerin bu transfere asla izin vermeyeceği iddia edilirken, öte yandan Avrupa'nın büyük kulüpleri de kapıda. İlgili Haber Trabzonspor, Ondrej Duda transferinde mutlu sona yakın! YENİ ROTASI MONACO OLABİLİR Transferfeed'in haberine göre; Avrupa'da oynama hayali olan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın yeni rotası Monaco olabilir. Habere göre Monaco, Çakır'a açık ilgi duyduğunu kulübe iletti. TEKLİFİ İKİYE KATLAYACAKLAR İlk etapta 6 milyon eurodan giriş teklifini yapan Monaco'nun duruma göre çift hanelere çıkabileceği belirtildi. Bordo mavililer, 17-18 milyon euroluk bir paketle oyuncusuna izin verecek.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz