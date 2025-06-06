Dev kulüp resmen Uğurcan'a talip! Teklifi ikiye katlayacaklar
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır için birçok kulübün nabız yokladığı ancak Fransız ekibinin açık teklifte bulunduğu iddia edildi. Bordo mavililere sunulan teklifin detayları da ortaya çıktı.
Süper Lig'i 51 puanla 7'nci sırada tamamlayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın adı birçok kulüple anılıyor. 29 yaşındaki kaleciye İstanbul ekiplerinin de ilgi duyduğu ancak bordo mavililerin bu transfere asla izin vermeyeceği iddia edilirken, öte yandan Avrupa'nın büyük kulüpleri de kapıda.
YENİ ROTASI MONACO OLABİLİR
Transferfeed'in haberine göre; Avrupa'da oynama hayali olan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın yeni rotası Monaco olabilir. Habere göre Monaco, Çakır'a açık ilgi duyduğunu kulübe iletti.
TEKLİFİ İKİYE KATLAYACAKLAR
İlk etapta 6 milyon eurodan giriş teklifini yapan Monaco'nun duruma göre çift hanelere çıkabileceği belirtildi.
Bordo mavililer, 17-18 milyon euroluk bir paketle oyuncusuna izin verecek.