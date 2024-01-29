Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Dev transfer bitmek üzere! Merih Demiral imzayı atıyor

    Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral'ın takımdan ayrılacağı öğrenildi. Milli futbolcu ile ilgilenen İtalyan devi Milan, transferi bitirmeye çok yaklaştı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dev transfer bitmek üzere! Merih Demiral imzayı atıyor
    Merih Demiral, Milan, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yaz transfer döneminde Atalanta'dan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, Avrupa'ya dönme kararı aldı.

    Süper Lig ekipleriyle de anılan Türk yıldızın İtalya'ya döneceği öne sürüldü.

    Serie A'da daha önce Sassuolo, Juventus ve Atalanta formalarını terleten 25 yaşındaki oyuncunun bu defa Milan'a gideceği belirtildi.

    Dev transfer bitmek üzere! Merih Demiral imzayı atıyor

    MERİH DEMİRAL AVRUPA'YA DÖNÜYOR

    Defansa takviye yapmak isteyen Milano ekibinin Merih'i kiralamak istediği öğrenildi.

    Suudi Arabistan'da senelik 10 milyon euro maaş kazanan Merih Demiral'a daha düşük bir teklif yapan Milan'ın transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.

    Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 7 maça çıkan ve 421 dakika süre alabilen Merih Demiral, menisküs sakatlığından dolayı uzun süre formasınan uzak kalmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merih DemiralMilan
    Haberler > Spor > Dev transfer bitmek üzere! Merih Demiral imzayı atıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türk futbolunda bir kaos daha! Futbolcu, hakemi yumrukladı - SporTürk futbolunda bir kaos daha! Futbolcu, hakemi yumrukladıRıdvan Dilmen'den yüzyılın iddiası! Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası isim verip, açıkladı - SporRıdvan Dilmen'den yüzyılın iddiası! Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası isim verip, açıkladıGalatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlıyor! Okan Buruk şapkadan tavşan çıkartacak - SporGalatasaray, Gaziantep FK'yı ağırlıyor! Okan Buruk şapkadan tavşan çıkartacakNeymar'ın son hali hayranlarını üzdü! Brezilyalı futbolcu jübile mesajı verdi - SporNeymar'ın son hali hayranlarını üzdü! Brezilyalı futbolcu jübile mesajı verdiAltay Bayındır, Manchester United tarihine geçti! Newport County'e karşı tur sevinci yaşadı - SporManchester United'ın Türk kalecisi unutulmaz bir gün yaşadıFernando Santos da dertli: Hakkımız yeniyor - SporFernando Santos da dertliFener'in cengaveri! Sarı lacivertliler geriye düştüğü maçta Cengiz'in golleri ile güldü - SporFener'in cengaveri!Fatih Terim ve Lucescu'nun oğlu birbirine girdi! PAOK - Panathinaikos maçında saha karıştı - SporLucescu'nun oğluyla birbirine girdiRekabet kızışacak! İsmail Kartal takviye istediği bölgeyi 'birkaç aday var' diyerek açıkladı - SporRekabet kızışacak! İsmail Kartal takviye istediği bölgeyi 'birkaç aday var' diyerek açıkladıAltay Bayındır ilk maçına çıktı! 2. lig ekibinden 11 dakikada 2 gol yedi - SporAltay Bayındır ilk maçına çıktı! 2. lig ekibinden 11 dakikada 2 gol yedi
    Sonraki Haber Yükleniyor...