Dev transfer bitmek üzere! Merih Demiral imzayı atıyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Merih Demiral'ın takımdan ayrılacağı öğrenildi. Milli futbolcu ile ilgilenen İtalyan devi Milan, transferi bitirmeye çok yaklaştı.

Yaz transfer döneminde Atalanta'dan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan Merih Demiral, Avrupa'ya dönme kararı aldı.

Süper Lig ekipleriyle de anılan Türk yıldızın İtalya'ya döneceği öne sürüldü.

Serie A'da daha önce Sassuolo, Juventus ve Atalanta formalarını terleten 25 yaşındaki oyuncunun bu defa Milan'a gideceği belirtildi.

MERİH DEMİRAL AVRUPA'YA DÖNÜYOR

Defansa takviye yapmak isteyen Milano ekibinin Merih'i kiralamak istediği öğrenildi.

Suudi Arabistan'da senelik 10 milyon euro maaş kazanan Merih Demiral'a daha düşük bir teklif yapan Milan'ın transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 7 maça çıkan ve 421 dakika süre alabilen Merih Demiral, menisküs sakatlığından dolayı uzun süre formasınan uzak kalmıştı.