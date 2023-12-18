Dünya futbol tarihine geçen seçim rekorla sonuçlandı! Boca Juniors'ta Riquelme dönemi

18 Aralık 2023 12:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 12:19

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Arjantinli efsane futbolcu Juan Roman Riquelme, Boca Juniors'un yeni başkanı seçildi.

Arjantin basınına yansıyan haberlerde seçimde 43 bin 367 kişi oy kullanıldığı belirtildi.

Yoğun katılımın yaşandığı seçim, Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla seçmeni bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu tarihe geçti.

RIQUELME TARİHE GEÇEREK BAŞKAN OLDU

Oyların yüzde 63.7'sini alan Juan Roman Riquelme, taraftarlar arasına karışarak tezahüratlara eşlik etti.

Boca Juniors'tan yapılan açıklamada, "Arjantin futbol tarihinde en çok oyu alan başkanı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.