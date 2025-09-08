Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! "Hayallerimizin ötesinde bir an''

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! "Hayallerimizin ötesinde bir an''

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! &quot;Hayallerimizin ötesinde bir an&#039;&#039;
Spor Haberleri

Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen millileri, aileleri ve voleybolseverler karşıladı.

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! Kaptan Eda: "Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz" - 1. Resim

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek "2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı ve tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeye 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. Bize bu ilki yaşatan takıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bütün ülke millilerimizin final maçını seyretti. Destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! Kaptan Eda: "Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz" - 2. Resim

"HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Daniele Santarelli de elde edilen başarıdan gurur duyduğunu ifade etti.

Santarelli, "VNL ile Dünya Şampiyonası arasında limitlerimizi ne kadar zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de zaten ekranlarınızın başında bizleri izleyerek fark ettiniz. Bu yolun başında bir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyum. Şu an biraz üzgün olmamızın sebebi şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmamızdı. Onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan, limitlerimizi zorlamamızdan ve geldiğimiz noktadan bütün takımım adına çok mutluyum. 3 senedir birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Dünya ikincisi A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü! Kaptan Eda: "Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz" - 3. Resim

"HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BİR AN''

Kaptan Eda Erdem Dündar ise hayallerinin ötesinde bir an yaşadıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken bir hedef belirleyerek Tayland'a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu takımın önünün daha çok açık olduğuna inanıyorum. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler."

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?12 Eylül'de açıklanacak! İşte ekonomistlerin cari denge tahmini
