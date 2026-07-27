Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin Milli Takımı yardımcı antrenörü Roberto Ayala ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Dani Olmo, yapılan özürle ilgili sert ifadeler kullandı. İspanyol yıldız, "Ona hiçbir şey söylemedim, dolayısıyla özrüne ihtiyacım yok" diyerek tartışmayı yeniden alevlendirdi.

İspanya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Dani Olmo, Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin cephesinden Roberto Ayala ile yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu. İspanyol oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nın yardımcı antrenörünün kendisinden özür dilemesine rağmen yaşanan olayla ilgili tavrını değiştirmedi.

Dani Olmo

FİNAL SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI

Dünya Kupası finalinin ardından İspanya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içinde tansiyon yükselmişti.

Yaşanan tartışmalar sırasında Arjantin Milli Takımı yardımcı antrenörü Roberto Ayala ile Dani Olmo arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Olayın ardından Ayala, İspanyol futbolcudan özür dilemişti.

Ancak Olmo, yapılan özrü yeterli bulmadığını belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Roberto Ayala ile Dani Olmo arasında yaşanan kısa süreli gerginlik

"ÖZRÜNE İHTİYACIM YOK"

İspanyol yıldız, Ayala'nın açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu sözleri söyledi:

"Duygular doruğa çıkmıştı ama bu bir mazeret değil. Birisi özür diliyor ancak yaptığını, benim söylediğim bir şeye tepki olarak gösteriyorsa büyük olasılıkla gerçekten pişman değildir. Yalan söylüyor çünkü ona hiçbir şey söylemedim. Dolayısıyla Ayala'nın özrüne ihtiyacım yok. Bizi tanımlayan şey hatalarımız değil, onları kabul etme cesaretimizdir."

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