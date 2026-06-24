Vinicius Junior ve Adrien Rabiot'nun sert eleştiriler yönelttiği New York New Jersey Stadı'nın zemini tartışma yarattı. Final maçına da ev sahipliği yapacak statla ilgili FIFA'dan dikkat çeken açıklama geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final maçına da ev sahipliği yapacak olan New York New Jersey Stadı'nın zemini tartışma konusu oldu. Turnuvada mücadele eden yıldız futbolcular ve teknik adamlar, sahanın durumuna yönelik eleştirilerde bulunurken FIFA'dan resmi açıklama geldi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan ve turnuva boyunca "New York New Jersey Stadı" adıyla kullanılan statta şu ana kadar Brezilya-Fas ve Fransa-Senegal karşılaşmaları oynandı. Ancak özellikle futbolcuların zeminden duyduğu memnuniyetsizlik gündeme damga vurdu.

New York New Jersey Stadı

VINICIUS JUNIOR'DAN SERT ELEŞTİRİ

Brezilya'nın Fas ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan yıldız futbolcu Vinicius Junior, zeminin oyun kalitesini olumsuz etkilediğini savundu.

Brezilyalı oyuncu, "Hava sıcaklığı nedeniyle çimler çok hızlı kuruyor ve bu da oyunun yavaşlamasına neden oluyor. Ritmimizi bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vinicius Junior

ZEMİNİN ALTINDA BETON OLABİLİR

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise eleştirilerini daha temkinli bir dille dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu özel ve farklı bir zemin. Buna alışmamız gerekiyor. Çimlerin altında beton olabilir. Buradaki çimler çok kısa. Elbette uyum sağlıyoruz ancak bu durum oyunu etkiliyor ve biz de bunu hesaba katıyoruz." dedi.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps

BUNA SAHA DEMEK BİLE ZOR

Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot ise zemine ilişkin çok daha sert konuştu.

Rabiot, "Buna gerçekten saha denir mi bilmiyorum. Daha çok yapay zemine benziyordu. Sert ve katı bir yüzey vardı. Elbette şartlar her takım için aynı ama umarım sonraki maçlarımızda daha iyi sahalarda oynarız." değerlendirmesinde bulundu.

Adrien Rabiot

"SAHALARDAKİ ZEMİN ELİT SEVİYEDE"

Artan eleştiriler üzerine açıklama yapan FIFA ise sahaların durumundan memnun olduklarını vurguladı.

Yapılan açıklamada, "FIFA son beş yıldan uzun süredir saha uzmanları, stadyum yöneticileri ve futbol paydaşlarıyla birlikte çalışarak oyuncular için en iyi oyun zeminlerini oluşturmak adına kapsamlı araştırmalar ve testler gerçekleştirdi. 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan 16 stadyumun tamamındaki sahalar hem oynanabilirlik hem de oyuncu güvenliği açısından mükemmel durumdadır." denildi.

FIFA

"GÖRSEL FARKLILIKLAR TEK BAŞINA FİKİR VERMEZ"

FIFA ayrıca New York New Jersey Stadı'ndaki bazı bölgelerin görüntü olarak farklı görünebildiğini ancak bunun sahanın kalitesini yansıtmadığını belirterek, "Görsel farklılıklar zeminin sağlığı, kalitesi veya oynanabilirliği hakkında tek başına fikir vermez." ifadelerini kullandı.

Tüm eleştirilere rağmen New York New Jersey Stadı, Dünya Kupası boyunca toplam altı maça daha ev sahipliği yapacak. Bu karşılaşmalar arasında 19 Temmuz'da oynanacak final müsabakası da bulunuyor.

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