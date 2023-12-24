Dünyaca ünlü teknik direktörden Beşiktaş açıklaması! Teklifi doğruladı

24 Aralık 2023 12:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 12:43

Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan Beşiktaş'a dördüncü teknik direktör aranıyor.

Sergen Yalçın ile görüşeceği iddia edilen Siyah-beyazlılar, sürpriz bir hamle yaparak Manchester United'ın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer'a 1,5 yıllık teklif yaptı.

SOLSKJAER: BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDERİM

Teklifi doğrulayan Norveçli teknik adam, "Beşiktaş Kulübü’ne etkileyici teklifleri için teşekkür ederim. Henüz kararımı vermedim. Öncelikle benden tam olarak istenileni bilmem gerekiyor. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben bir proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları detaylı şekilde bilmem gerekiyor. Bu konuları netleştirdikten sonra kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 yıldır boşta olan 50 yaşındaki hocanın gerekli koşulların oluşması halinde teklife sıcak baktığı belirtildi.

İngiliz ekibinde 168 maça çıkan Solskjaer, 92 galibiyet, 35 beraberlik ve 41 yenilgi elde etti.