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    Dünyaca ünlü teknik direktörden Beşiktaş açıklaması! Teklifi doğruladı

    Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Sergen Yalçın ile görüşen Siyah-beyazlılar, son olarak Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ile temasa geçmişti. Norveçli hocadan cevap geldi.

    Dünyaca ünlü teknik direktörden Beşiktaş açıklaması! Teklifi doğruladı
    Spor Haberleri  / NTV

    Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan Beşiktaş'a dördüncü teknik direktör aranıyor.

    Sergen Yalçın ile görüşeceği iddia edilen Siyah-beyazlılar, sürpriz bir hamle yaparak Manchester United'ın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer'a 1,5 yıllık teklif yaptı.

    Dünyaca ünlü teknik direktörden Beşiktaş açıklaması! Teklifi doğruladı

    SOLSKJAER: BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDERİM

    Teklifi doğrulayan Norveçli teknik adam, "Beşiktaş Kulübü’ne etkileyici teklifleri için teşekkür ederim. Henüz kararımı vermedim. Öncelikle benden tam olarak istenileni bilmem gerekiyor. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben bir proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları detaylı şekilde bilmem gerekiyor. Bu konuları netleştirdikten sonra kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.

    Yaklaşık 2 yıldır boşta olan 50 yaşındaki hocanın gerekli koşulların oluşması halinde teklife sıcak baktığı belirtildi.

    İngiliz ekibinde 168 maça çıkan Solskjaer, 92 galibiyet, 35 beraberlik ve 41 yenilgi elde etti.

    NTV /  - Spor
    BeşiktaşOle Gunnar Solskjaer
    Haberler > Spor > Dünyaca ünlü teknik direktörden Beşiktaş açıklaması! Teklifi doğruladı
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