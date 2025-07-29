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Durmak bilmiyor! Torreira'ya izin bile yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Durmak bilmiyor! Torreira&#039;ya izin bile yok
Galatasaray, Lucas Torreira, Strasbourg, Okan Buruk, Uruguay, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Strasbourg maçı sonrası takıma izin verilmesine rağmen Lucas Torreira, bireysel performans antrenörüyle özel çalışmalarını sürdürerek sezona hazır girmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray’da orta sahanın yine vazgeçilmezi olan Lucas Torreira durmak nedir bilmiyor!

Durmak bilmiyor! Torreira'ya izin bile yok - 1. Resim

Teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı takıma Strasbourg maçı sonrasında izin verirken sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Torreira, bireysel olarak çalıştı.

Durmak bilmiyor! Torreira'ya izin bile yok - 2. Resim

Uruguaylı futbolcu bireysel performans antrenörü ile özel  idman yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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