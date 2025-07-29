Durmak bilmiyor! Torreira'ya izin bile yok

Strasbourg maçı sonrası takıma izin verilmesine rağmen Lucas Torreira, bireysel performans antrenörüyle özel çalışmalarını sürdürerek sezona hazır girmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray’da orta sahanın yine vazgeçilmezi olan Lucas Torreira durmak nedir bilmiyor!

Teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı takıma Strasbourg maçı sonrasında izin verirken sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Torreira, bireysel olarak çalıştı.

Uruguaylı futbolcu bireysel performans antrenörü ile özel idman yaptı.