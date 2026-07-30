Dursun Özbek divan toplantısında gergin anlar yaşadı. G.Saray’ın patronu, “F.Bahçe limiti olmadan transfer yapıyor” eleştirisi üzerine, “Limit artacak diye transfer mi olur? Her sezon bu eleştirileri yapıyorsunuz her sezon şampiyonuz” çıkışında bulundu.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in divan kurulundaki sözleri merakla bekleniyordu. En çok merak edilen de transfer konusuydu. Üye Can Çobanoğlu’nun, “Limiti olmayanlar (F.Bahçe) transfer yapıyor. Tehlikenin farkında mısınız?” sözleri üzerine gerilen ve, “Bunun benimle ne alakası var. Biz bu riske girmeyiz” tepkisi gösteren Özbek, “Onlara (F.Bahçe’ye) göre mi transfer yapacağım. Limitler daha sonra artırılır ihtimaliyle transfer olur mu? Oyuncu araştırmalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz” sözlerini kullandı.

Divan kurulu toplantısından

"AMAÇ KARGAŞA ÇIKARMAK"

Özbek, “Taraftar her zaman en iyisini ister. Beklentinin farkındayız. Geç kalındığı, plansız hareket edildiği söylemleri var. Bunlar yeni değil daha önce de duyduk. Her yaz G.Saray’ın geç kaldığı futbol aklının olmadığı söylendi. Ama dört yıl (hadi ilkine tesadüf, ikinciye şans diyelim) şampiyon olan bir takım vardı. “Doğru planlama, istikrar ve emeğin sonucunu aldık.” Bir kuruşun hesabını yapıyoruz. Yazılan çizilen bir sürü isim provokasyon ve kulübü kargaşaya sürüklemek için. Sezona her yıl olduğu gibi yine güçlü bir kadro ile gireceğiz” dedi.

İCARDİ VE OSİMHEN EYLÜL AYINDA GELDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçmişteki transfer başarılarına değinerek “İcardi ve Osimhen transferlerine bakın.” Bunlar eylül ayında gerçekleşen transferlerdi. Biz günü kurtaran değil sezonu kurtaran kararlar almak istiyoruz. Taraftarımız bize güvensin" diye konuştu.

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