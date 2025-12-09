TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Edirnespor'da 17 futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları aldı. Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, "A takımın tamamı cezalı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. Durumumuz çok kötü" diyerek destek çağrısında bulundu.

Edirnespor, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 12 Aralık Cuma günü oynayacağı Çorluspor 1947 karşılaşması öncesi Tuncaspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Sorumlu Ümit Tütünci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Ümit Tütünci

"ALTYAPIDAN GELEN SPORCULARLA ÇALIŞIYORUZ"

Bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığını belirten Tütünci, "Büyük sıkıntıdayız, A takımın tamamı ceza aldı. 13-14 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. İtirazımıza henüz cevap gelmediği için altyapıdan gelen sporcularımızla çalışıyoruz. Durumumuz çok kötü" dedi.

Takımın ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektiğini vurgulayan Tütünci, transfer için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Edirnespor'da Çorluspor 1947 maçı hazrlıkları

"ARTIK DAYANAMIYORUZ"

Kulübün, tüm oyuncularının sonuna kadar arkasında olduğunu anlatan Tütünci, "Bu takım için büyük fedakarlıklar yapıldı. Artık burada bazı şeylere dayanamıyoruz, her şeyin sonuna geldik. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Bu takım Edirnelilerin, biz gelip geçiciyiz. Bu takıma birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Oyuncularımın sonuna kadar yanındayım. Herkes hata yapabilir. Bizler de istemeden, bilmeden hata yapıyoruz. Bunlar düşünülerek, planlanarak yapılmış şeyler değil" ifadelerini kullandı.

Edirnespor, 12 hafta sonunda topladığı 7 puanla 16 takımlı TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sırada yer alıyor

8 YAŞINDAKİ TARFATARIN HARÇLIĞINI BAĞIŞLADI

Sportif Direktör Ahmet Erginler, kentteki bazı esnafın dışında takıma desteğin olmadığını dile getirdi. Edirnespor taraftarı 8 yaşındaki Can Bartu Kurtar'ın fedakarlık göstererek harçlığını takıma bağışladığını anlatan Erginler, "Can Bartu'yu hafta sonu oynayacağımız maça davet edeceğiz" sözlerini sarf etti.

Ahmet Erginler

