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Efsane futbolcu görevini bırakıyor! İsrail paylaşımı işinden etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Efsane futbolcu görevini bırakıyor! İsrail paylaşımı işinden etti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Efsane futbolcu Gary Lineker, Filistin yanlısı tutumu nedeniyle çıkan tartışmaların ardından 26 yıldır çalıştığı BBC'den istifa etti.

Efsane İngiliz futbolcu Gary Lineker, BBC'deki yorumculuk görevinden 26 yılın ardından ayrılıyor. Bu hamle, Lineker'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısını ve İngiltere hükümetinin bölgedeki insani krizdeki suç ortaklığını eleştiren bir dizi sosyal medya gönderisi paylaşmasının ardından geldi.

Lineker, geçen hafta sosyal medya hesabından 'siyonizm' hakkında fare illüstrasyonu içeren bir paylaşım yapmış, Yahudi grupların tepkisinin ardından paylaşımını silerek özür dilemişti.

64 yaşındaki efsane futbolcunun kurumla anlaşarak ayrıldığı bildirildi.

"DAHA KÖTÜSÜNÜ GÖRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

NTV Spor'un haberine göre; Lineker geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Müslüman değilim, Filistinli değilim. Hayatım boyunca daha kötüsünü gördüğümü hatırlamıyorum, sürekli ağlıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Lineker, 2023 yılında hükümetin sığınmacı karşıtı politikasını eleştirmesinin ardından BBC'deki görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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