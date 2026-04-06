Hollanda Ligi'nde 1990'lı yıllarda Ajax'la fırtınalar estiren, Barcelona ve Liverpool formaları da giyen 55 yaşındaki Jari Litmanen, futbol geri dönerek sürpriz bir transfere imza attı.

14 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Son olarak 2011-2012 sezonunda HJK Helsinki forması giyen Litmanen, Estonya'da Kalev Tallinn III ile anlaşarak kariyerine yeni bir başlangıç yaptı.

DEV KULÜPLERDE BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI

Litmanen, 1995 yılında Ajax'ın Şampiyonlar Ligi zaferinde takımın en önemli parçalarından biri olarak öne çıkmıştı. Kariyeri boyunca Liverpool FC, FC Barcelona ve Fulham FC gibi dev kulüplerde de forma giyen tecrübeli orta saha, Finlandiya Milli Takımı ile 137 karşılaşmaya çıktı.

Kariyerinde 10 kez yılın futbolcusu seçilen Litmanen, 1995-1996 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gol krallı olmuştu.

