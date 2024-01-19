Emre Belözoğlu'ndan zehir zemberek sözler! O ismi işaret etti: Karakteri bozulmuştur

19 Ocak 2024 14:55 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 14:58

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yönelik saldırısından sonra yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.

Başkent ekibinde devame edeceğini belirten Belözoğlu, "Pek çok kez karar alırken kendimi düşünerek almadım. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yle o süreci yaşamak nasıl bir şerefse Ankaragücü'nde de olmak aynı şereftir. Bu süreçte bunu hissettim. Kulüp ne yaşarsa yaşasın, biz bir karar verdik ve teklifi kabul ederken de her şeyi göze alarak kabul ettik. Tabii başkanımızın yaşadığı süreç kimsenin ön görebileceği bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

'FARUK BAŞKANI YALNIZ BIRAKMAYACAKSIN'

Aralık ayında yaşanan yumruklu saldırı sonrası eleştirilere uğrayan Belözoğlu, "İnsanların benden beklediğini yapmak zorunda değilim, sadece Allah'a hesap veririm. Ailemle konuşmak yeterliydi. Annemi aradığımda bana, 'Faruk Başkanı yalnız bırakmayacaksın.' dedi. Bu söylediği, bütün ülke tersini de düşünse benim için çok daha değerlidir. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım ve çok mutluyum." dedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN RİZESPOR'A TEPKİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor'u eledikleri maçtan sonra Karadeniz kulübünün sosyal medyasından kendisini hedef alan açıklamalar yaptığını iddia eden Belözoğlu, bu durumun çok yakışıksız olduğunu dile getirdi.

Ailesinin de artık alıştığını söyleyen Belözoğlu, "Süreçleri güçlü yönetiyoruz ama çocuklarımız var ve bu olaylara şahit oluyorlar. Ülkemizde bazı durumlar değişti. İnsan profilleri değişti. Gençliğimde daha vicdanlı insanlar vardı, şimdi ise bir olay karşısında karşı tarafında insan olduğu unutulur hale geldi. Rizespor bir açıklama yaptı. Yaşamış olduğum dolandırıcılık olayına da dem vurmuşlar. Yakışıksız oldu. Bizim kimsenin parasına da sadakasına da ihtiyacımız yok. Ben Rizespor'la alakalı bir şey diyemem, belki başkanının yönetiminin bile haberi yok. Bu paylaşımı yapan kişinin hayatında ne kadar başarısı var? Ben 13 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Bu konuda kısasa kısasta yaparım, kibir de. Bu paylaşımı yapan kişi hayatında ne yapmış da kendinde benle dalga geçmeye çalışacak kadar ileri gidebilecek hak görüyor. Rizespor'a yakıştıramadım. Taraftarına da asla bağlayamam, Karadeniz'i çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU: KARAKTERİ BOZULMUŞTUR

Paylaşımı yapan kişiye de seslenen Belözoğlu, "Bunu şahsileştiren kişi hayatında benle yarışamaz. Çocuklarımız, ailemiz var, onlar da bunu hak etmiyor. Biz Rizespor'la ligde 1-1 berabere kaldığımız maçta, tüm ülkenin üzerime gelmesine rağmen açıklama yapmadım. Yanlış bir penaltı ve sonrası bunların bize yapılmasını reva gören zihniyet çok zehirlenmiş ve karakteri bozulmuştur. Bizi böyle üzemezler, daha da sert olmaları lazım. Ancak onlar adına üzülürüz." dedi.

Hakem yönetimlerinden bir kulübün, bir teknik direktörün sorumlu tutulmaması gerektiğini vurgulayan genç teknik adam, "Hakemin hatası kendini bağlar. Onların hatası üzerinden insanların şerefleriyle oynayamazsınız. Bize yapılan bir hakem hatasından sonra hiçbir zaman bir camiayı ya da teknik direktörü hedef almayız. Çok talihsiz, yersiz, yakışıksız bir açıklama oldu. Günün sonunda herkes kendi karakterinin gereğini sergiler." diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN LİNCOLN VE MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Alacakları oyuncu sayısı hakkında bir şey söylememin doğru olmadığını anlatan Belözoğlu, "Yönetimimiz canla başla çalışıyor. Kolay bir iş değil, ciddi rakamlar. Her kulübün, kazandığının en az üç katına ihtiyacı var. Yönetimimizin çok samimi şekilde çalıştığını görüyorum. Oyuncu sayısı fazla olmayacak belki ama niteliği yüksek, kalitesine inandığımız, hem Türk hem yabancı oyuncu alacağız. İnce eleyip sık dokuyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'deki futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Lincol’le ilgili soruya ise Belözoğlu, "Hem Mert Hakan hem de Lincoln iyi oyuncular. İstişarelerimiz oldu. Oyuncuların istemesi önemi. Şu an ne olumlu ne de olumsuz bir şey söyleyemem." cevabını verdi.