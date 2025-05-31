Emre Belözoğlu'ndan '14 milyon euro' sözleri! "Kendi adıma istediğim bir para değil"

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı '14 milyon euro' çıkışı ile ilgili açıklamada bulundu. Teknik adam, "Bu paraya kulübün ihtiyacı var. Antalyaspor’un başarısı için bu paraya ihtiyacı olduğunu söyledim, kendi adıma istediğim bir para değildi" dedi.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, sezon boyunca yaşadıkları zorluklara ve gelecek hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Hepimiz için gerçekten çok zor bir seneydi" diyen Belözoğlu, "Buraya gelmek, bu tecrübeyi yaşamak benim için mükemmel bir duyguydu. Antalya'yı ve bu atmosferi daha önce bu kadar yakından tanımıyordum. Bu şehirde olmak, bu oyuncu grubuyla çalışmak çok kıymetliydi" dedi.

"44 PUAN ÇOK DEĞERLİ"

Takımıyla birlikte ligde kalmayı başardıklarını vurgulayan Belözoğlu, "Bizi üç hafta önce rahatlatan pozisyona getiren ne varsa, arkasında çok ciddi bir emek vardı. Bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum. Mevcut şartlar göz önüne alındığında 44 puan çok değerli. Özellikle bize yakın takımları, daha güçlü kadroları iç sahada oyun olarak yenmek, bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"62 GOL YEMİŞ BİR TAKIM DEVRALDIK"

Belözoğlu, devraldığı takımın defansif açıdan büyük sıkıntılarla boğuştuğunu belirterek, "Çok yumuşak bir takımımız vardı. 62 gol yemiş bir takım devraldık. Elimizden geldiğince defans hattını düzeltmeye çalıştık. Mevcut gücümüze göre çok iyi işler yaptık. Çok daha kaliteli takımları oyun anlamında geride bıraktık" diye konuştu.

"BİR YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR, KALMAK İSTİYORUM"

Görevine devam edeceğini dile getiren teknik adam, "Benim bir sene daha mukavelem var. Daha hedefi olan, daha dinamik bir takım kurmak istiyorum. Antalya'ya yakışan bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Şehir dinamiklerinin bu takımı sahiplenmesi gerekiyor. Antalyaspor’un daha yukarıyı hedeflemesi için herkesin birlik içinde olması lazım" dedi.

"14 MİLYON EURO"YA AÇIKLIK GETİRDİ

Belözoğlu, Eyüpspor maçı sonrası gündem olan "14 milyon Euro gerekiyor" sözlerine da açıklık getirdi. "Ben kendime bu parayı istemedim" diyen Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: