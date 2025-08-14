Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ertuğrul Doğan'ın ilk toplantısı çok ses getirecek! Futbolu sarsacak üç teklif

Ertuğrul Doğan'ın ilk toplantısı çok ses getirecek! Futbolu sarsacak üç teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugünkü zirvede üç önemli konu masada olacak; yayın gelirinde şampiyonluk payı, kulüplerin gayrimenkul şirketlerine dönüşmesi ve kamu kurumlarının sponsorluk gelirleri...

TAHİR KUM - İstanbul’da bugün gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği toplantısında önemli konu başlıkları var. 2021’den bu yana başkan olan Fenerbahçe’nin patronu Ali Koç’un görevi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’a devretmesi sonrası ilk defa bir araya gelecek kulüpler, kritik ve bir anlamda tarihî bir zirve gerçekleştirecek. Çünkü gündemdeki konular dört büyüklerle diğer kulüplerin ayakta kalma mücadelesine yönelik olarak ‘ekonomik’ dengesizliğini işaret ediyor. Nedir bunlar?

Ertuğrul Doğan'ın ilk toplantısı çok ses getirecek! Futbolu sarsacak üç teklif - 1. Resim

HERKESE PAY VERİLSİN

Birincisi; yayın ihalesinde şampiyon takımlara verilen ekstra paranın azaltılması ve kriterlerin revize edilmesi.

Diğer konu; bazı kulüplerin (dört büyükler) arsa ve mesken proje ve satış gelirleriyle bir nevi gayrimenkul yatırım şirketine dönüşmesinin önüne geçilmesi.

Bir diğeri ise kamu kurum ve kuruluşları (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, THY gibi) ile TMSF’ye devredilmiş (Papara gibi) şirketlerden gelen sponsorluklardan tüm kulüplerin (havuza aktarılıp herkese pay verme) yararlanması.

