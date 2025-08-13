Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret etmişti! Cezası belli oldu

Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret etmişti! Cezası belli oldu

Feyenoord maçında Ali Koç&#039;a hakaret etmişti! Cezası belli oldu
Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Feyenoord maçında, istenmeyen bir olay yaşanmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a hakaret eden şahsa sarı-lacivertli takımın müsabakalarının oynandığı esnada karakola giderek imza atmak şeklinde bir yıl seyirden men kararı verildi.

Dün akşam Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Feyenord müsabakasında Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç'a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği tespit edilen M.Y. isimli taraftar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret etmişti! Cezası belli oldu - 1. Resim

'PİŞMANIM' DEDİ AMA...

Gözaltına alınan şüpheli şahıs vermiş olduğu ifadesinde maçın oynandığı esnada bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu ifade etti.

Feyenoord maçında Ali Koç'a hakaret etmişti! Cezası belli oldu - 2. Resim

MEN CEZASI GELDİ

Şüpheli M.Y. hakkında 6222 sayılı Kanun uyarınca bir yıl boyunca Fenerbahçe müsabakalarını oynandığı esnada karakola giderek imza atmak şeklinde seyirden men tedbirine karar verildiği belirtildi. M.Y., savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

