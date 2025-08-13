13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İDO seferlerini de olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle Kadıköy-Bandırma ve Bandırma-Kadıköy seferlerinin durumu İDO'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Peki, 13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? İşte cevabı...

13 AĞUSTOS İDO SEFERLERİ DURDURULDU MU?

13 Ağustos Çarşamba günün bazı İDO seferleri iptal edildi. Buna göre, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 13.08.2025 19:00 ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 19:00 seferleri gerçekleşmeyecektir.

KADIKÖY BANDIRMA SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy iptal edildi.

İDO tarafından iptal edilen seferler şu şekilde duyurulmuştur.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 13.08.2025 19:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 13.08.2025 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.