Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor

13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor
Sefer İptali, Marmara Denizi, Fırtına, Rüzgar, Kadıköy, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? arama motorlarında araştırılıyor. MGM'nin Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından sefer durumlar arama motorlarında sorgulatılıyor.

13 Ağustos 2025 Çarşamba günü Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İDO seferlerini de olumsuz yönde etkiledi.

Özellikle Kadıköy-Bandırma ve Bandırma-Kadıköy seferlerinin durumu İDO'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. Peki, 13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? İşte cevabı...

13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor - 1. Resim

13 AĞUSTOS İDO SEFERLERİ DURDURULDU MU?

13 Ağustos Çarşamba günün bazı İDO seferleri iptal edildi. Buna göre,  Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 13.08.2025 19:00 ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 19:00 seferleri gerçekleşmeyecektir.

13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor - 2. Resim

13 Ağustos İDO seferleri durduruldu mu? Son dakika Kadıköy Bandırma seferlerinim akıbeti araştırılıyor - 3. Resim

KADIKÖY BANDIRMA SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy iptal edildi. 

İDO tarafından iptal edilen seferler şu şekilde duyurulmuştur.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 13.08.2025 19:00

Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 13.08.2025 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
 
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 13.08.2025 19:00
 
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 13.08.2025 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'ne kalmadan çılgın para! Fenerbahçe, Avrupa'da ne kadar kazanacak?Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacak - HaberlerBaşakşehir Viking maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayınlanacakGelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandı - HaberlerGelin Evi sunucusu kim oldu, ne zaman başlıyor? 9. sezon fragmanı yayınlandıASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk... - HaberlerASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Sincan, Polatlı, Çubuk...Football Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı - HaberlerFootball Manager 26 ne zaman çıkacak? Tanıtım fragmanı yayınlandıİzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberlerİzmir Karşıyaka elektrik kesintisi: GEDİZ Elektrik'ten vatandaşlara uyarı geldi! İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?Rezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü avukat adliyeye sevk edildi - HaberlerRezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...