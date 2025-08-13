Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi mi? Transferde son gelişmeler gündemde!

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer süreci en çok konuşulan konular arasında. Benfica ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken milli futbolcunun İstanbul’a ne zaman geleceği ve anlaşmanın detayları gündemde yer alıyor. İşte, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe transferinde son gelişmeler...

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi henüz resmi olarak tamamlanmadı ancak süreçte büyük bir ilerleme kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe ve Benfica 26 yaşındaki milli futbolcunun transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Oyuncunun bu hafta içinde sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi henüz resmi olarak duyurulmadı ancak anlaşmanın son aşamada olduğu belirtiliyor.

Daha önce Portekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Benfica ile 22-25 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı ve Kerem ile 4+1 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı. Sözleşmenin detayları arasında oyuncunun yıllık 4.5-5 milyon euro maaş alacağı ve bonus maddelerinin de yer aldığı ifade ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre Kerem Aktürkoğlu’nun bu hafta içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve imza atması planlanıyor.