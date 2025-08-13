Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi mi? Transferde son gelişmeler gündemde!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi mi? Transferde son gelişmeler gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe&#039;ye geldi mi? Transferde son gelişmeler gündemde!
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Benfica, Transfer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son gelişmeler gündeme geldi. Taraftarlar transferin detaylarını merak ediyor. 'Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi mi, transfer oldu mu' merak edildi.

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer süreci en çok konuşulan konular arasında. Benfica ile yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken milli futbolcunun İstanbul’a ne zaman geleceği ve anlaşmanın detayları gündemde yer alıyor. İşte, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe transferinde son gelişmeler...

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi henüz resmi olarak tamamlanmadı ancak süreçte büyük bir ilerleme kaydedildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe ve Benfica 26 yaşındaki milli futbolcunun transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

Oyuncunun bu hafta içinde sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi mi? Transferde son gelişmeler gündemde! - 1. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi henüz resmi olarak duyurulmadı ancak anlaşmanın son aşamada olduğu belirtiliyor.

Daha önce Portekiz basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Benfica ile 22-25 milyon euro bonservis bedeli üzerinden el sıkıştı ve Kerem ile 4+1 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı. Sözleşmenin detayları arasında oyuncunun yıllık 4.5-5 milyon euro maaş alacağı ve bonus maddelerinin de yer aldığı ifade ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye geldi mi? Transferde son gelişmeler gündemde! - 2. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre Kerem Aktürkoğlu’nun bu hafta içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve imza atması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İETT otobüsünden kopan parça can alıyordu! Son anda böyle kurtuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir Viking'i elerse rakibi kim olacak? UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli oldu - HaberlerBaşakşehir Viking'i elerse rakibi kim olacak? UEFA Konferans Ligi muhtemel rakipleri belli olduKüçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim? - HaberlerKüçük Esnaf nerede çekildi, oyuncuları kim?PSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacak - HaberlerPSG Tottenham maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Süper Kupa finali oynanacakYKS tercihleri saat kaçta bitiyor? Tercihlerde son gün! - HaberlerYKS tercihleri saat kaçta bitiyor? Tercihlerde son gün!Başakşehir Viking maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Başakşehir'in tur atlama ihtimali - HaberlerBaşakşehir Viking maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte Başakşehir'in tur atlama ihtimaliGelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? 2025 Yeni sezon tarihi merak konusu oldu - HaberlerGelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? 2025 Yeni sezon tarihi merak konusu oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...