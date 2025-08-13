Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi, Benfica, Play-off Turu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü ekiplerinden biri olan Benfica'yı evinde ağırlayacak. Karşılaşma öncesi "Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusu araştırılıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe deplasmandaki ilk maçta 2-1 yenildi. Son olara  evinde rövanşa çıkan sarı lacivertliler rakibi 5-2 skorla yendi ve adını play-off turuna geçmeye hak kazandı.

Nice karşısında iki maçı da 2-0 skorla kazanan Benfica ise Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Peki, "Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" İşte detaylar...

Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? - 1. Resim

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? 

Fenerbahçe-Feyenoord maçı biletlerinin satış tarihine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. 

Fenerbahçe-Feyenoord maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair ilk açıklamanın Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? - 2. Resim

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de Benfica'yı ağırlayacak. Fenerbahçe - Benfica maç bilet fiyatları şu an için resmi olarak duyurulmadı. Kısa süre içinde kulüp tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Feyenoord rövanş maç bileti fiyatları şu şekildeydi;

  • KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda yeni teknoloji! ASELSAN ve TFF'den dev iş birliği: Kayıtlar 5 yıl saklanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dricus Du Plessis - Khamzat Çimayev maçı ne zaman? UFC 319 şampiyonluk maçı için nefesler tutuldu - HaberlerDricus Du Plessis - Khamzat Çimayev maçı ne zaman? UFC 319 şampiyonluk maçı için nefesler tutulduModern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde! - HaberlerModern Kadın bitti mi, 10. bölüm ne zaman, yeni sezon gelecek mi? Modern Kadın 2. sezon gündemde!DGS sonuçları sorgulama ekranı: DGS ne zaman açıklanacak? - HaberlerDGS sonuçları sorgulama ekranı: DGS ne zaman açıklanacak?LGS ikinci nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerLGS ikinci nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik 2025 ön başvuru tarihleri araştırılıyor - HaberlerÜcretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik 2025 ön başvuru tarihleri araştırılıyorBalıkesir'de deprem mi oldu, artçılar devam ediyor mu? 13 Ağustos Balıkesir son depremler - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu, artçılar devam ediyor mu? 13 Ağustos Balıkesir son depremler
Sonraki Haber Yükleniyor...