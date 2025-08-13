UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe deplasmandaki ilk maçta 2-1 yenildi. Son olara evinde rövanşa çıkan sarı lacivertliler rakibi 5-2 skorla yendi ve adını play-off turuna geçmeye hak kazandı.

Nice karşısında iki maçı da 2-0 skorla kazanan Benfica ise Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Peki, "Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" İşte detaylar...

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı biletlerinin satış tarihine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe-Feyenoord maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair ilk açıklamanın Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılacağı tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de Benfica'yı ağırlayacak. Fenerbahçe - Benfica maç bilet fiyatları şu an için resmi olarak duyurulmadı. Kısa süre içinde kulüp tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Son olarak Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Feyenoord rövanş maç bileti fiyatları şu şekildeydi;