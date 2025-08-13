Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü ekiplerinden biri olan Benfica'yı evinde ağırlayacak. Karşılaşma öncesi "Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorusu araştırılıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe deplasmandaki ilk maçta 2-1 yenildi. Son olara evinde rövanşa çıkan sarı lacivertliler rakibi 5-2 skorla yendi ve adını play-off turuna geçmeye hak kazandı.
Nice karşısında iki maçı da 2-0 skorla kazanan Benfica ise Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Peki, "Fenerbahçe Benfica maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?" İşte detaylar...
FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe-Feyenoord maçı biletlerinin satış tarihine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Fenerbahçe-Feyenoord maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağına dair ilk açıklamanın Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılacağı tahmin ediliyor.
FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?
Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de Benfica'yı ağırlayacak. Fenerbahçe - Benfica maç bilet fiyatları şu an için resmi olarak duyurulmadı. Kısa süre içinde kulüp tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
Son olarak Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı Feyenoord rövanş maç bileti fiyatları şu şekildeydi;
- KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
- FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
- FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
- FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
- FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
- FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
- FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
- VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL