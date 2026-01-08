Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026’ya robotlar damgasını vurdu. İnsansı robotlar evde çamaşır katlayıp kirli tabakları bulaşık makinesine dizerken, evcil hayvan robotları ise insanlara arkadaşlık ediyor

ÖMER TEMÜR - Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, Las Vegas’ta kapılarını açtı. Bu yıl fuarda yapay zekâ başta olmak üzere insansı robotlardan giyilebilir cihazlara, otonom sürüş teknolojilerinden akıllı ev aletlerine kadar en yeni ürünler damgasını vurdu. Fuarda sergilenen robotlar gelişmiş yapay zekâ yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekerken, artık evlerde yerini almaya hazırlanıyor. CES’te tanıtılan ve LG tarafından geliştirilen CLOiD, mutfak işleri, çamaşır ve düzenleme gibi görevleri otonom olarak yerine getirebiliyor.

CLOiD, tekerlekli bir platform üzerinde hareket ediyor. Her elde bulunan beş bağımsız parmak, hassas motor kontrolü gerektiren görevlerin altından kalkabilmesini sağlıyor. Robotun kafa bölümü ise aynı zamanda bir akıllı ev kontrol merkezi işlevi görüyor. Burada yer alan işlemci, ekran, hoparlör, kameralar ve çeşitli sensörler sayesinde CLOiD, kullanıcılarla sesli iletişim kurabiliyor ve bulunduğu ortamı algılayabiliyor. Robot, buzdolabından süt alma, fırına yiyecek yerleştirme, çamaşır katlama, kirli bulaşıkları makineye dizme ve yemek servisi gibi daha karmaşık ev işlerini yerine getirebiliyor. Sistem, LG’nin yapay zekâ tabanlı ThinQ ve ThinQ ON platformlarıyla da entegre çalışıyor.

EVCİL ROBOT HAYVAN

Evcil hayvanlar da artık robot olarak evlerde yerini alıyor. Takway firması tarafından geliştirilen Sweekar adlı yapay zekâlı evcil hayvan robot “hayatına” bir yumurtadan çıkarak başlıyor ve sonunda masanızda veya rafınızda duracak kadar büyüyor. Pahnda robot AnAn ise özellikle yaşlı bireyler için duygusal destek sunmak üzere geliştirildi. Shenzhen merkezli Mind with Heart Robotics tarafından üretilen bu sevimli robot, kullanıcıların ses tonunu, dokunuşlarını ve günlük etkileşim alışkanlıklarını öğrenebiliyor. Zamanla kişiye özel tepkiler veren robot, aylar içinde “duygusal olarak anlamlı” bir arkadaşlığa dönüşüyor.

ÖĞRENCİ ASİSTANI

Samsung’un OLED botu ise basit görevleri yerine getirebiliyor. Robotunun ön yüzünde 13,4 inçlik bir AMOLED ekran bulunuyor. Robot, öğrencileri sınıflara yönlendirebilen, ödev kontrolü yapıyor, hocalar hakkında bilgi paylaşıyor.

ROBOT KOLLU TELEFON

Robotlar telefonlara da entegre oluyor. Honor’un robot phone ismini verdiği yeni konsepti gövdesinden çıkan robotik kol üzerindeki kamera ile telefonu küçük bir çekim ekipmanı gibi kullanmamızı sağlamayı amaçlıyor. CES 2026 kapsamında sergilenen prototip, arka taraftaki büyük kamera adasının içine saklanan bir mekanizmayla geliyor. Mekanizma açıldığında, kamera modülü robotik kol üzerinde farklı açılara döndürülebiliyor. Böylece farklı kadrajlar yakalamak mümkün oluyor.

PERVANESİZ UÇAN BİSİKLET

Leo Flight şirketi tarafından geliştirilen “JetBike” saatte 97 km hıza çıkabiliyor ve yaklaşık 15 dakikalık bir uçuş menzili sunuyor. JetBike’ın en dikkat çekici özelliği ise pervanesiz tasarımı. Aracı havalandırmak ve itmek için düzinelerce hava jeti kullanan bu teknoloji sayesinde gürültü seviyesi 80 dB civarında tutulabiliyor.

RUH SAĞLIĞI KAPSÜLÜ

Fransız şirket Reconcept tarafından geliştirilen kapsül düşük yer çekimi ile kasları gevşeterek rahatlama sağlıyor. Reconcept’e göre bu teknoloji, stresle başa çıkmaya yardımcı olmak, sporcularda toparlanmayı hızlandırmak ve tükenmişlik sendromunu önlemek için kullanılabilir.

YÜZÜKTEN AL HABERİ

Vocci AI akıllı yüzük, iş toplantılarında not alma problemini yakında geçmişte bırakabilir. Çünkü bu yüzük, toplantıları 100’den fazla dilde kaydedip yazıya döküyor. Tek yapmanız gereken yüzüğün yan tarafındaki düğmeye basmak.

GELECEĞİN GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİSİ

Mini LED ile ultra büyük ekran TV kategorilerinde dünya lideri konumunda bulunan TCL, CES 2026 Fuarı’nda yeni nesil görüntü teknolojileri ve yapay zekâ destekli ürün portföyünü tanıttı. TCL, fuarda ilk defa sergilenen ekran panelleri, görüntü teknolojileri ve ürünlerinin yanı sıra akıllı yaşam, sürükleyici eğlence ve üretkenliği ileriye taşıyan kapsamlı bir akıllı cihaz ekosistemini ziyaretçilerle buluşturdu. Google TV için Gemini entegrasyonu, Dolby Vision 2 ve yapay zekâ destekli akıllı ev çözümleriyle de fuarda dikkat çeken TCL, sergilediği yenilikçi ürünlerle CES 2026’da yoğun ilgi gördü.

