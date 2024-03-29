Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık

Düzenleyen: Songül Soysal 29 Mart 2024 13:46 - Güncelleme: 29 Mart 2024 14:06 - Güncelleme:

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 24 ülkenin katılımıyla yapılan turnuvada A Milli Futbol Takımı da yer alacak. Avrupa Şampiyonası öncesi turnuvanın favorileri sıralandı. Bakın Türkiye o listede kaçıncı sırada.