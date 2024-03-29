Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 24 ülkenin katılımıyla yapılan turnuvada A Milli Futbol Takımı da yer alacak. Avrupa Şampiyonası öncesi turnuvanın favorileri sıralandı. Bakın Türkiye o listede kaçıncı sırada.
4 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da, 24 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi, favoriler listelendi. Zirvede hangi takım var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte Goal İngiltere'nin derlediği o liste.
24-Gürcistan
23-Arnavutluk
22-Polonya
21-Sırbistan
20-İskoçya
19-Romanya
18-Slovenya
17-Çekya
16-İsviçre
15-Slovakya
14-Ukrayna
13-Türkiye
12-Danimarka
11-Hırvatistan
10-Hollanda
9-Avusturya
8-Macaristan
7-İtalya
6-İspanya
5-Almanya
4-İngiltere
3-Belçika
2-Portekiz
1-Fransa
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor