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Haberler > Spor > Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık

Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık

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Euro 2024&#039;ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık

Spor Haberleri

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 24 ülkenin katılımıyla yapılan turnuvada A Milli Futbol Takımı da yer alacak. Avrupa Şampiyonası öncesi turnuvanın favorileri sıralandı. Bakın Türkiye o listede kaçıncı sırada.

4 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da, 24 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi, favoriler listelendi. Zirvede hangi takım var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte Goal İngiltere'nin derlediği o liste.

Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık - 1. Resim

24-Gürcistan

23-Arnavutluk

22-Polonya

21-Sırbistan

Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık - 2. Resim

20-İskoçya

19-Romanya

18-Slovenya

17-Çekya

16-İsviçre

Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık - 3. Resim

15-Slovakya

14-Ukrayna

Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık - 4. Resim

13-Türkiye

12-Danimarka

11-Hırvatistan

10-Hollanda

9-Avusturya

8-Macaristan

Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık - 5. Resim

7-İtalya

6-İspanya

5-Almanya

4-İngiltere

3-Belçika

2-Portekiz

Euro 2024'ün favorileri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Hazırlık maçlarında hüsrana uğramıştık - 6. Resim

1-Fransa

Düzenleyen:  - Spor
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