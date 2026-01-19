Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague'de 23'üncü hafta müsabakaları 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günü, 24'üncü hafta karşılaşmaları ise 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele ettiği Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 7'nci defa çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

ANADOLU EFES'İN MAÇLARI

Anadolu Efes, yarın TSİ 20.30'da İsrail'in Hapoel IBI takımıyla Bulgaristan'da karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Geride kalan süreçte 6 galibiyet ve 16 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, ligde 18'inci sırada yer alıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da bekleneni veremeyen lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kaybetti.

Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Bu hafta ilk mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te ise İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı konuk edecek. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 14 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. 3'üncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya'nın Valencia Basket takımını 82-79 yendi.

Avrupa Ligi'nde 23 ve 24. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

23'ÜNCÜ HAFTA

20 Ocak Salı

20.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Rapyd (İsrail)

20.30 Hapoel IBI (İsrail)-Anadolu Efes

20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21 Ocak Çarşamba

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko

24'ÜNCÜ HAFTA

22 Ocak Perşembe

20.30 Anadolu Efes-Olympiakos

22.05 Maccabi Rapyd-Panathinaikos AKTOR

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris

22.30 Bayern Münih-Valencia Basket

22.45 Real Madrid-Monaco

23.00 Paris Basketbol-Dubai Basketbol

23 Ocak Cuma

20.45 Fenerbahçe Beko-Kosner Baskonia

22.30 Virtus Bologna-Kızılyıldız

22.30 Partizan-Hapoel IBI

22.45 LDLC ASVEL-Barcelona

