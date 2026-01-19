Euroleague'de 7'nci defa çift maç haftası: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da son durum
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague'de 23'üncü hafta müsabakaları 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günü, 24'üncü hafta karşılaşmaları ise 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü oynanacak.
- Anadolu Efes, Hapoel IBI (deplasman) ve Olympiakos'la (iç saha) karşılaşacak.
- Anadolu Efes, ligde 18'inci sırada yer alıyor ve son 6 maçını kaybetti.
- Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna (deplasman) ve Kosner Baskonia'yla (iç saha) mücadele edecek.
- Fenerbahçe Beko, ligde 3'üncü sırada bulunuyor.
Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun da mücadele ettiği Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 7'nci defa çift maç haftası heyecanı yaşanacak.
ANADOLU EFES'İN MAÇLARI
Anadolu Efes, yarın TSİ 20.30'da İsrail'in Hapoel IBI takımıyla Bulgaristan'da karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Geride kalan süreçte 6 galibiyet ve 16 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, ligde 18'inci sırada yer alıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da bekleneni veremeyen lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçı kaybetti.
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Bu hafta ilk mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te ise İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı konuk edecek. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 14 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. 3'üncü sırada yer alıyor.
Avrupa Ligi'nde 23 ve 24. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
23'ÜNCÜ HAFTA
20 Ocak Salı
20.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Rapyd (İsrail)
20.30 Hapoel IBI (İsrail)-Anadolu Efes
20.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya)
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kosner Baskonia (İspanya)
22.30 Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan)
22.30 Valencia Basket (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)
22.30 Barcelona (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)
22.45 Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
21 Ocak Çarşamba
22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Fenerbahçe Beko
24'ÜNCÜ HAFTA
22 Ocak Perşembe
20.30 Anadolu Efes-Olympiakos
22.05 Maccabi Rapyd-Panathinaikos AKTOR
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris
22.30 Bayern Münih-Valencia Basket
22.45 Real Madrid-Monaco
23.00 Paris Basketbol-Dubai Basketbol
23 Ocak Cuma
20.45 Fenerbahçe Beko-Kosner Baskonia
22.30 Virtus Bologna-Kızılyıldız
22.30 Partizan-Hapoel IBI
22.45 LDLC ASVEL-Barcelona