NBA'de Houston Rockets, konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 119-110 yendi. Alperen Şengün, Pelicans karşısında 21 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Rockets'ta Jabari Smith 32 sayı, Amen Thompson 20 sayı, Kevin Durant ise 18 sayı kaydetti. Pelicans'ta ise Trey Murphy'nin 21 sayı ve Zion Williamson'ın 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

DURANT, NOWITZKI'YI GEÇTİ

Durant'ın, maçın bitimine 15 saniye kala 'NBA kariyerinde normal sezonda en fazla sayı atanlar listesi'nde efsanevi oyuncu Dirk Nowitzki'yi (31 bin 560 sayı) geçmek için bir sayıya ihtiyacı vardı ve serbest atış çizgisine geldi. NBA'de 15 kez All-Star seçilen oyuncu, iki serbest atışı da sayıya çevirdi ve NBA kariyerinde normal sezonda 31 bin 562 sayıya ulaştı. Listede, Durant'ın bir sonraki hedefi olan Michael Jordan ise normal sezonda 32 bin 292 sayıyla listede 5'inci sırada yer alıyor.

DONCIC, JAMES VE AYTON'DAN TOPLAM 74 SAYI

Los Angeles Lakers, konuk ettiği Toronto Raptors'ı 110-93 mağlup etti.

Luka Doncic 25 sayı, LeBron James 24 sayı ve Deandre Ayton 25 sayı ile toplamda 74 sayı atarak, Lakers'i galibiyete taşıdı. Raptors'ta Scottie Barnes 22 sayı, Sandro Mamukelashvili ise 20 sayı attı.

