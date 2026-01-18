Heat, Thunder'ın galibiyet serisini bitirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 122-120 yenerek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Gecenin bir diğer karşılaşmasında ise San Antonio Spurs, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 126-123 mağlup etti.
NBA'de Miami Heat, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı yenerken, San Antonio Spurs de Minnesota Timberwolves karşısında galip geldi.
- Miami Heat, Bam Adebayo'nun 30 sayı, 12 ribauntluk performansıyla Oklahoma City Thunder'ı mağlup etti.
- San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın 39 sayı, 9 ribauntluk oyunuyla Minnesota Timberwolves'u yendi.
- Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 39, Timberwolves'ta Anthony Edwards kariyer rekoru olan 55 sayı attı ancak mağlubiyetleri engelleyemedi.
NBA'de Kaseya Center'da oynanan maçta, Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder'ı ağırlayan Miami Heat, Bam Adebayo'nun 30 sayı, 12 ribaunt, Norman Powell'ın 19 ve Pelle Larsson'un 16 sayılık performanslarıyla sezonun 22. galibiyetini aldı.
Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 39 ve Aaron Wiggins'in 18 sayısı, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.
SPURS, EVİNDE TIMBERWOLVES'A KARŞI GALİP
San Antonio Spurs, Frost Bank Center'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 126-123 yendi.
Bu sezon 29 galibiyete ulaşan Batı Konferansı ikincisi Spurs'te Victor Wembanyama 39 sayı, 9 ribaunt ve De'Aaron Fox 25 sayı, 12 asistle oynadı.
Timberwolves'ta ise kariyer rekoru kıran Anthony Edwards'ın 55 ve Jaden McDaniels'ın 23 sayısı, sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.