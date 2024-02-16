Eyüpspor Başkanı en büyük hayalim demişti! Real Madrid'in dünya yıldız imzayı atıyor

İspanyol devi Real Madrid'in emektar futbolcusu Luka Modric, sezon sonunda kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Hırvat yıldızın hangi takıma gideceği ortaya çıktı.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in sembol isimlerden olan Luka Modric, sezon sonunda veda ediyor.

2012 yılından bu yana forma giyen efsane isim, kariyerine farklı bir ülkede sürdürmeyi düşünüyor.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ve Al Nassr'dan teklif aldığı öne sürülen Modric'in hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

EYÜPSPOR BAŞKANI HAYALİM DEMİŞTİ

ABD MLS ekiplerinden de teklif alan Luka Modric için Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın yaptığı açıklama gündem olmuştu.

Hırvat yıldıza hayran olduğunu belirten Özkaya, "Hayalim, Luka Modric'i transfer etmek. Yaşı hiç fark etmez. İster 37, ister 38, ister 40." ifadelerini kullanmıştı.

Real Madrid formasıyla toplam 515 maça çıkan Luka Modric 38 gol ve 83 asistlik skor katkısı verdi.

Öte yandan 2018 yılında Ballon d'Or'u kazanan Modric, Real Madrid ile 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 23 kupa kazandı.