Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'in başına geçmesinin ardından 2025-2026 sezonuna Selçuk Şahin yönetiminde başlayıp, ilk yarıyı Orhan Ak liderliğinde tamamlayan eflatun-beyazlılar, 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi soonucu topladığı 13 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden ikas Eyüpspor'da Orhan Ak'tan boşalan teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Atila Gerin getirildi.

"YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR"

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yardımcı antrenörlük görevini sürdüren Atila Gerin, yapılan değerlendirmeler sonucunda teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Futbol bilgisi, çalışma disiplini ve kulübümüze olan bağlılığıyla bugüne kadar önemli katkılar sağlayan Atila Gerin hocamıza, yeni görevinde başarılar diliyor, hem kulübümüz hem de Atila Gerin için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Süper Lig'de sezona Selçuk Şahin yönetiminde başlayıp, ilk yarıyı Orhan Ak yönetiminde tamamlayan Eyüpspor, 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi sonucu topladığı 13 puanla 17'nci sırada bulunuyor.

