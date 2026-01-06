Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Senegalli forvet Mame Thiam ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği iki sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki katkıları, golleri ve sahadaki özverili performansı için Mame Thiam'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu, 18 gol kaydetti.

