Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor'un 2 Ocak'ta yollarını ayırdığını duyurduğu an 34 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler ile aynı gün 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1'inci Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Çorum FK, Süper Lig temcilcisi Eyüpspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Gürler'i renklerine bağladı.

Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Serdar Gürler, Süper Lig'de bu sezon 17 maçta 1290 dakika süre aldı.

