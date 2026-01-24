Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün oynanacak maçların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'larını (Video Yardım Hakem Asistanı) açıkladı.

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.

Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmada VAR olarak Turgut Doman'ın, AVAR olarak da Mehmet Salih Mazlum'un görev alacağını duyurdu.

