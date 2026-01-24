SPOR SERVİSİ
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 19'uncu haftasında bugün oynanacak maçların VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'larını (Video Yardım Hakem Asistanı) açıkladı.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Süper Lig lideri Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.
- Maçın hakemi Atilla Karaoğlan.
- VAR olarak Turgut Doman, AVAR olarak Mehmet Salih Mazlum görev alacak.
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak.
Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmada VAR olarak Turgut Doman'ın, AVAR olarak da Mehmet Salih Mazlum'un görev alacağını duyurdu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'a bir kiralık kanat daha: Yaser Asprilla da tamam
Bizi Takip Edin
YORUMLAR