Fatih Terim dev transfere onay verdi! 20 milyon euroya imza atacak

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Yunan santrforu Fotis Ioannidis için Almanya Bundesliga devleri sıraya girdi. Terim'in en çok güvendiği ismin yeni sezonda ayrılması bekleniyor.

Yunanistan ekiplerinden Panathinakos'un 24 yaşındaki oyuncusu Fotis Ioannidis'a Alman takımlarının ilgi gösterdiği öğrenildi.

Fatih Terim'in prensi olarak gösterilen Ioannidis için en az 20 milyon euro istendiği iddia edildi.

Yunan spor sitesi Sport Dog'un haberine göre; Ioannidis'e Stuttgart başta olmak üzere Almanya'dan birçok takımın ilgi gösterdiği belirtildi.

IOANNIDIS'E ALMAN EKİPLERİ TALİP

Panathinaikos'un beklenen taleplere uygun teklif gelmesi durumunda yıldız oyuncunun ayrılmasına izin vereceği konuşuluyor.

Bu sezon 36 resmi maça çıkan genç yıldız, 20 gol ve 7 asist katkısında bulundu.

Fatih Terim ile iyi bir ilişkisi olan Ioannidis'in son oynanan Olympiakos maçında 2 gol atması dikkat çekmişti.