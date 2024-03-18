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Haberler > Spor > Süper Lig devinden sürpriz transfer! Kenan Karaman Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig devinden sürpriz transfer! Kenan Karaman Türkiye'ye geri dönüyor

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Süper Lig devinden sürpriz transfer! Kenan Karaman Türkiye&#039;ye geri dönüyor

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması giyen Kenan Karaman'ın yeni sezonda Türkiye'ye geri döneceği öne sürüldü. Almanya'da Schalke 04 forması giyen Karaman, gösterdiği performansla yeniden transferin gözdesi konumuna geldi.

Yeni sezon planlamasına başlayan Trabzonspor'un Beşiktaş'ın eski golcüsü Kenan Karaman'ı istediği öğrenildi.

Alman basınından Ruhr24'te yer alan habere göre; bordo - mavililer Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiği vurgulandı.

Schalke 04 ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kenan'ın yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

Süper Lig devinden sürpriz transfer! Kenan Karaman Türkiye'ye geri dönüyor - 1. Resim


BEŞİKTAŞ'TAKİ DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Schalke 04 ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Kenan Karaman,  2021-2022 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

Siyah-beyazlı formayla beklenen çıkışı yapamayan Kenan, 35 maçta sadece 2 gol attı.

Schalke 04 ile yeniden çıkışa geçen milli oyuncu, 45 maçta 11 gol ve 10 asist katkısında bulundu.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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