Belçika'da ilk defa bir Türk takımı, Bölgesel 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Son maçında rakibini 3-0 mağlup eden FC Anadol'un şampiyon olması büyük sevince neden oldu. Başkan Atila Tercan, bu başarının yalnızca sportif bir sonuç olmadığını, Belçika'daki Türk toplumu için gurur verici bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Belçika'nın Limburg bölgesinde 1968'de Türk işçileri tarafından kurulan FC Anadol futbol takımı, sezonun son haftasında deplasmanda KVV Heusden-Zolder'i 3-0 yenerek, hem şampiyonluğunu ilan etti hem de kulüp tarihinde ilk defa Bölgesel 1'inci Lig'e yükseldi. FC Anadol, 2 kırmızı kart sonucu 9 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve Mücahit Ulupınar, Emre Erciyas, Murat Bayraktar'ın golleriyle sahadan net bir galibiyetle ayrıldı. Belçika'da şampiyon olan FC Anadol, bu sonuçla tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

FC Anadol'un şampiyonluk sevinci

BAŞKAN TERCAN: BU DALGA BAŞLANGIÇ

Şampiyonluk sonrası sevincini paylaşan Başkan Atila Tercan, "Bu bizim hedefimizdi ama kesinlikle nihai hedefimiz değil. Baskı çok büyüktü, ancak takımımız karakterini ortaya koydu. Bu başarı yalnızca sportif bir sonuç değil, Belçika'daki Türk toplumu için de gurur verici bir dönüm noktası. Kuruluştan beri ilk defa bu başarı bana ve yönetimdeki arkadaşlarımıza nasip olduğu için çok sevinçliyiz. Bundan evvel 2 yıl play-off oynadık çıkamadık ama bu yıl şampiyon olduk. Bölgesel birinci lige yükseldik. Buradan hareketle yeni ligimize adapte olmak ve tesisleşmek hedeflerimiz var. Heuzden-Zolder Halkı hem maddi hem manevi destek oluyor. Bu şampiyonluk da onların destekleriyle oldu. Onlar bizi desteklemeseydi bu başarıya ulaşamazdık" dedi.

"İNANCIN VE EMEĞİN ZAFERİ"

FC Anadol'un şampiyonluk maçını yaklaşık bin 200 futbolsever takip etti. Son düdükle birlikte tribünler bayram yerine döndü. Meşaleler, tezahüratlar ve Türk bayrakları eşliğinde kutlamalar uzun süre devam etti. Belçika'daki Türk toplumu; sosyal medya ve yerel dernekler üzerinden şampiyonluğu "tarihi başarı" olarak değerlendirerek takıma tebrik mesajları gönderdi.

Başkan Yardımcısı Engin Özdemir, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir şampiyonluk değil, inancın, birliğin ve emeğin zaferidir. Futbolcularımızdan teknik heyete, taraftarlarımızdan sponsorlarımıza kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"FC ANADOL KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYI ÖĞRETTİ"

Daha önce takımda oynamış ve bugün de taraftar olarak takımı destekleyen Taner İkiz, maçın hakemine tepki gösterdi. Hakemin, 2 kırmızı kart gösterdiğini ve maça 10 dakika ara vererek oyunu soğuttuğunu belirten İkiz, "Ben bu kulüpte sadece futbol oynamadım. Dostluğu, dayanışmayı ve kimliğimize sahip çıkmayı burada öğrendim. FC Anadol bize nereden geldiğimizi unutmadan, bulunduğumuz yerde nasıl güçlü duracağımızı gösteren bir değer" dedi.

Kulübe yıllarca hizmet veren Hüseyin Dönmez, bu başarının bir gurur olduğunu, başkanından yöneticisine seyircisinden gönüllülere kadar bir çok kişinin yetişmesinde emeği olanlar olarak son derece mutlu olduklarını söyledi.

