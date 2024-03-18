Fener fırtınadan çıktı! Kanarya, Trabzon'dan üç puanı aldı ama zor kurtuldu

Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanından üç puanla ayrıldı. Fred’in golleriyle öne geçen sarı lacivertliler, Batshuayi'nin golüyle Trabzonspor karşısında galibiyete uzandı. Tansiyonun çok yükseldiği maçta çıkan olaylar 90 dakikayı gölgede bıraktı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fred’in golleriyle öne geçen sarı lacivertliler ikinci yarıda kalesinde iki gol (Bardhi ve Trezeguet) birden gördü. Tansiyonun çok yükseldiği maçta son sözü Batshuayi söyledi. Fenerbahçe, Aslan’ı amansız takibe devam etti.

HIZLICA 90 DAKİKA

F.Bahçe’nin en kritik ismi Fred, sarı lacivertli formayla ilk gollerini Trabzon’da kaydetti.

Uzaktan yediği goller yüzünden eleştirilen Livakovic, Trabzon’da da istikrarını (!) korudu.

Halil Umut Meler kararlarında hatalı değildi ancak maçı ısrarla oynatma isteği bu acı sonu getirdi gibi.

BİR MAÇTAN FAZLASI

Lider Galatasaray’ın Kasımpaşa deplasmanından zaferle ayrıldığı günün sonunda Fenerbahçe için Trabzon’u devirmek şart olmuştu. Bu sezon ligdeki tek yenilgisini tattığı bordo mavililerden rövanşı almak şampiyonluk mücadelesinde kritik önem taşıyordu. Trabzonspor ise camiasının sezonun en önemli maçı olarak gördüğü buluşmayı kazanarak taraftarının gönlünü alma arzusundaydı. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım oldu ve ilk yarıyı da keyifli bitirdi.

FRED'DEN DUBLE AÇILIŞ

Fenerbahçe daha tempolu başladığı maçın 13. dakikasında Fred kaleyi karşıdan gören pozisyonda, 27 metreden, 123 km’lik şutla Uğurcan’ı çaresiz bıraktı: 1-0. Hemen ardından bir de Szymanski yokladı kaleyi ancak Uğurcan önce bu şuta devamında Tadic’e engel oldu. Fenerbahçe üstünlük sonrası frene basarken Trabzon hücumları izlemeye başladık. 37’de Ferdi altı pasta topa Enis’ten önce dokunarak skoru korudu. 45+4’te Fred ilk yarıyı noktaladı: 2-0.

KARADENİZ İNADI YETMEDİ

Ancak Trabzonspor’un bu sonucu kabul etmeye niyeti yoktu. İlk yarıda gol arzusunu gösteren bordo mavililer tribünlerden yağan yabancı maddeler sebebiyle duraklayan oyunda hız kesmedi. Fernandez’in yerine oyuna dâhil olan Bardhi 63’teki frikikte Livakovic’in kapattığı köşeden 90’ı buldu: 2-1. 78’de Djiku’nun yaptırdığı penaltıda Trezequet skoru eşitledi. Ancak Fenerbahçe’nin Batsman’in vardı. Skor 87’de tayin edildi: 3-2.

YİNE O SAHNEDE BATSHUAYİ'NİN BOŞU YOK

∂ İsmail Kartal’ın genelde Avrupa kupası maçlarında kullandığı ve yüksek verim aldığı Batshuayi, Trabzonspor deplasmanında takımını kurtaran isimdi. Oyuna girer girmez golünü atan Batsman, son üç lig maçında da ağları havalandırmasını bildi ve ligde dokuz gole ulaştı.

TRABZONSPOR’UN PAYLAŞIMI: ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞAN!

Trabzonspor Kulübü, maçın hemen ardından Oosterwolde’nin Umut Bozok’un omzuna çıktığı pozisyonda faul vermeyen Halil Umut Meler’i hedef tahtasına koydu. F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin “Bakalım hakemler Trabzon’da nasıl tavşan çıkaracak” sözlerine “Şapkadan çıkan tavşan” dedi.

ABDULLAH AVCI DA DERTLİ: NE CEZA VERİLECEK?

∂ Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, olaylara değinmek yerine sahada kalmaya özen gösterip “Geriye düşmemize rağmen oyuna dönüş iyi. Lig üçüncüsüyüz, kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularım vazgeçmedi geri döndü, kaybetmeyi hak etmedik. Rakibin golü öncesi net faul var. VAR niye karışmadı. Bilgilendirme olabilir. Olaylarla ilgili PFDK ne ceza verecek merak ediyorum. Üzüntülüyüm” dedi.

İSMAİL KARTAL'DAN HAKLI SİTEM GELDİ: SEVİNEMEYECEK MİYİZ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, olaylar nedeniyle galibiyete fazla sevinemeyenlerden. Kartal “Son 3 maçımızı 2 Avrupa ve Pendik maçı. Çeyrek finale çıktık. Ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. Buraya bu kadar yıpranmış bir takımla maça çıktık. Hiç beklemediğimiz, anlam veremediğim şekilde tribün saldırısına uğradık. Kanatlarımız ve beklerimize bu kadar madde atılması oyunumuzu etkiledi” dedi.

OĞLUMUN KAFASI ŞİŞMİŞ

“Ben kafama, vücuduma demirler, su şişeleri yedim. Oğlumun kafası şişmiş. Biz provoke etmedik. Yere yatmadık. Saha içine atılan şişeleri ben bile dışarı attım” diyen Kartal “Oyuncumun kafasına yabancı madde geldi. Maçın iptali gerekirdi. Onlar Kadıköy’de sevinmedi mi! Futbolcuları havaya atıyorlardı. Biz burada kazanınca neden bu olaylar oluyor? Bizim sevinme hakkımız yok mu!” siteminde bulundu.

MERT HAKAN YANDAŞ: DİMDİK AYAKTAYIZ

∂ Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş olaylı maç sonu sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: Bu takım şerefiyle onuruyla dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik çok şükür. Ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bütün hafta bizi ortaya atanlar, bunlar sizin eseriniz.

KALECİ UĞURCAN ÇAKIR: GOL ÖNCESİ FAUL VARDI

∂ Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci yarıda toparlandıklarını belirtirken faturayı hakem Halil Umut Meler’e çıkardı. Çakır, “200’ye yakın Süper Lig maçı oynadım. Hakemle ilgili konuşmadım. Bir pozisyon dışında iyi yönetti. O pozisyon da gol öncesi Umut Bozok’a yapılan çok net fauldü” dedi.

ATAN DA TUTAN DA... YILDIZLAR GÖLGEDE KALDI

∂ Fenerbahçe, zorlu Trabzon deplasmanından üç puan çıkarırken Fred iki golüyle, maçta pek ortada görünmeyen Tadic iki asistiyle ve kaleci Livakovic de hatalı bir frikik golü yemesine rağmen çok kritik kurtarışlarıyla ön plana çıkmıştı. Ancak bu yıldızların performansı olayların gölgesinde kaldı.