Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gizli saklı bırakmadı bir bir anlattı: ‘Dursun Özbek dostluk yapacağı tek isim olarak beni gösterdi’

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nden basın toplantısı düzenleyen Başkan Ali Koç’un hedefinde Galatasaray vardı. Başkan Koç’un, Dursun Özbek hakkında açıkladığı bir olay çok konuşuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair çok sert açıklamalarda bulundu. Galatasaray, Erden Timur ve Dursun Özbek’i adeta yaylım ateşine tutan Koç, Özbek hakkında flaş bir gerçeği açıkladı.

‘TEK DOSTLUK KURACAĞIM TEK İSİM ALİ KOÇ’

Bir gün, yakın bir dostuyla otururken, Dursun Özbek’in o ismi aradığını söyleyerek cümlesine başlayan Koç, devamında şu ifadeleri kullandı:

'Birkaç ay önce Bayern Münih maçı günü veya bir gün önce. Bir ziyaretçim vardı, telefonu çaldı ve arayan Dursun Özbek'ti. Acil görüşmek istediğini ve Gayrettepe'deki otelinde randevulaştılar. Ortak dostun anlattığına göre Dursun Özbek orada kendisine "Ortam çok gerildi. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor" demiş. "Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapacağım kişi Ali Bey'dir. Ortam çok gerildi, istenmedik olaylar yaşanabilir. Ali Bey ile kimsenin bilmediği bir ortamda buluşup yol haritası çizmek isterim. TFF Başkanı, bizi birbirimize düşürüp, keyifle izliyor. Kendisi seviyesiz bir adam. Hatta geçen gün Ali Bey ile bana aynı anda toplantı saati verip, bizi aynı masaya oturtarak gereksiz tartışma çıkmasına vesile oldu. Biz tartışırken, TFF Başkanı koltuğunu çizip gülerek izliyordu."

‘BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURDU’

Akabinde Özbek’in kendisiyle buluşmak istediğini ilettiği söyleyen Ali Koç ‘Burası doğru, oldu bu olay. "Bende o an bütün taşlar oturdu. Ali Bey'in, benim veya istersen senin evinde oturup konuşmak istiyorum. Zaten bizim birbirimizle problemimiz yok. Bunlara karşı mücadele edelim. Ali Bey ile konuş, bu hepimiz için iyi olacaktır. Lütfen bunu Ali Bey'e ilet." diyor. Görüşmede kendi camiası içinde kendine karşı kumpaslar kurulduğunu, seçim için arkasından çalışmalar yapıldığını ve yapılan paylaşımlardan kendisinin haberi olmadığını belirtiyor.’ Sözlerini kullandı.