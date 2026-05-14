Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve apartmanların çatıları uçtu. Kentte hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken, araçlar da hasar gördü.

Türkiye genelinde yaz sıcağını aratmayan hava, bugün bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı havaya döndü. Uşak'ta da öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtınanın etkili olduğu Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı apartman ve evlerin çatıları uçtu, çatıdan kopan parçalar 2 otomobilde hasara neden oldu.

Fırtına kentte hayatı durdurdu! Çatılar uçtu, araçlar ağır hasarlı

Olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde itfaiye ve polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

