Anadolu Ajansı
Fırtına kentte hayatı durdurdu! Çatılar uçtu, araçlar ağır hasarlı
Uşak'ta etkili olan fırtına nedeniyle bazı ev ve apartmanların çatıları uçtu. Kentte hava koşulları hayatı olumsuz etkilerken, araçlar da hasar gördü.
Yaşam 1 saat önce
Türkiye genelinde yaz sıcağını aratmayan hava, yerini bulutlu ve sağanak yağışlı havaya bıraktı; Uşak'ta etkili olan fırtına ise yaşamı olumsuz etkiledi.
Türkiye genelinde yaz sıcağını aratmayan hava, bugün bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı havaya döndü. Uşak'ta da öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtınanın etkili olduğu Atatürk ve Karaağaç mahallelerinde bazı apartman ve evlerin çatıları uçtu, çatıdan kopan parçalar 2 otomobilde hasara neden oldu.
Olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde itfaiye ve polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
