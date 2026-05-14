Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), trenlerde unutulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaları açık artırmayla satışa çıkarıyor. Elektronik ürünlerden kıyafete kadar birçok eşyanın yer aldığı ihale için tarih, kategori ve katılım detayları belli oldu. Peki, TCDD unutulan eşyalar nasıl alınacak?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) AŞ Genel Müdürlüğü, yolcular tarafından trenlerde unutulan ve ilgili mevzuat gereği muhafaza süresi dolan kayıp eşyaları açık artırma ihale usulüyle satışa sunacak. Yolcu Tarifesi hükümleri doğrultusunda yürütülecek süreç kapsamında; YHT, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi trenlerde bulunan ve 2025 yılı sonuna kadar biriken eşyalar, belirlenen kategoriler altında değerlendirilecek.

Trenlerde unutulan eşyalar son varış istasyonlarında kondüktör, hostes ve temizlik personeli tarafından yapılan kontroller sonucunda tespit ediliyor; ayrıca yolcular tarafından bulunarak görevlilere teslim edilen eşyalar da kayıt altına alınıyor

Bulunan eşyalar; tarih, tren numarası, vagon numarası, koltuk numarası, eşyanın cinsi ve ayırt edici özellikleri gibi bilgilerle tutanak altına alınarak kayıp eşya bürolarına yönlendiriliyor.

Akar, kokar ve bozulabilir nitelikteki yiyecekler dışında kalan eşyaların ilgili mevzuat kapsamında bir yıl süreyle muhafaza ediliyor, bu süre sonunda sahipleri tarafından teslim alınmayan eşyaların açık artırma ihale usulüyle satışa çıkarılıyor.

TCDD UNUTULAN EŞYA AÇIK ARTIRMALARI NE ZAMAN?

Bu kapsamda; YHT, anahat ve bölgesel trenler ile Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıçeşme Yüzeysel Hattı ve Başakşehir-Halkalı kent içi trenlerinde bulunan kayıp eşyalar, 20-21-22 Mayıs 2026 tarihlerinde eski Ankara Garı bekleme salonunda açık artırma ihale usulüyle satışa sunulacak.

Bulunmuş eşya listeleri, 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde TCDD Taşımacılık AŞ’nin internet adresinde yayımlanacak. Ayrıca isteklilerin inceleyebilmesi amacıyla ürünler, kategorilerine göre ihaleden önce sergilenecek.

AÇIK ARTIRMADA SATILACAK KATEGORİLER

Elektronik kategori: Telefon, tablet, kulaklık ve fotoğraf makinesi gibi elektronik eşyalar.

Karma kategori: Şemsiye, kitap, mutfak gereçleri, saat ve benzeri eşyalar.

Kıyafet ve tekstil kategorisi: Hiç kullanılmamış veya temiz durumdaki kıyafet ve tekstil ürünleri.

EN ÇOK GÖZLÜK UNUTULDU

Genel Müdürlük verilerine göre, trenlerde en çok unutulan eşyaların başında 1066 ile gözlük gelirken, 783 kulaklık kutusu, 545 şarj cihazı, 294 kulaklık, 21 şeker ölçme cihazı, 78 şemsiye, 4 tuval, 4 tencere, 2 borcam, 1 dron takımı, 1 mutfak robotu da unutulan eşyalar arasında yer aldı.

