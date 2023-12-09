Fenerbahçe derbide 3 puanı 3 golle aldı! Dzeko, Tadic, Syzmanski... (Beşiktaş - Fenerbahçe 1-3 Maç Sonucu)

9 Aralık 2023 21:14 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 21:25

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbi mücadelede Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

TADİC 1 GOL, 1 ASİST, 1 KAÇAN PENALTI

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti.

Beşiktaş, Alexander Djiku'nun bireysel hatası sonucunda kazandığı penaltıyla 24. dakikada Chamberlain'in ayağından bulduğu golle skoru dengeledi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

TABELAYI SZYMANSKİ BELİRLEDİ

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle yeniden öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, birçok net gol pozisyonu ve bir de penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+6. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde puanını 40'a yükselten sarı-lacivertliler, liderliği Galatasaray'dan devraldı.

7 MAÇ SONRA BEŞİKTAŞ DERBİSİ ZAFERİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar ile oynadığı son 7 lig maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 7 maçın ardından galip gelmeyi başardı.

YENİ STATTA İLK GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yenilenen stadında ilk kez galip geldi.

Siyah-beyazlıların 11 Nisan 2016 yılında açılışı yapılan yeni stadında bu maça dek 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı.

Fenerbahçe, yeni adıyla Tüpraş Stadı'nda ilk kez ligde galibiyet sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertliler, şu ana dek bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut (Dk. 80 Zaynutdinov), Bailly, Amartey, Umut Meraş (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Necip Uysal, Gedson Fernandes (Dk. 39 Salih Uçan), Muleka (Dk. 80 Ghezzal), Chamberlain, Rebic (Dk. 64 Aboubakar), Cenk Tosun

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 90+ Mert Müldür), Samet Akaydin, Djiku (Dk. 84 Oosterwolde), Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred (Dk. 90+3 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 90+3 Batshuayi)

Goller: Dk. 10 Dzeko, Dk. 63 Tadic (Penaltıdan), Dk. 90+6 Szymanski (Fenerbahçe), Dk. 24 Chamberlain (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Samet Akaydin, Dk. 21 Dzeko, Dk. 23 Fred, Dk. 45+2 İsmail Kartal (Teknik direktör), Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dk. 23 Rebic, Dk. 52 Salih Uçan, Dk. 75 Mert Günok, Dk. 78 Tayfur Bingöl, Dk. 90+7 Necip Uysal (Beşiktaş)