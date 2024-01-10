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    Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu)

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Konyaspor'u 7-1'le geçti. Sarı-Lacivertliler'in ilk 3 golü Edin Dzeko'dan geldi. 3 gün önce İstanbulspor'a 5 atan İsmail Kartal'ın takımı bu kez sezonun en farklı galibiyetine imza attı.

    Fenerbahçe evinde Konyaspor&#039;u &#039;yedi&#039; bitirdi, Dzeko&#039;dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 7-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.

    EDİN DZEKO'DAN 40 DAKİKADA HAT-TRİCK

    Fenerbahçe, 11. dakikada Dzeko'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Golün ardından Joshua King ile çok net bir fırsattan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 32 ve 40. dakikalarda Dzeko ile güldü ve fark 3'e çıktı. Maçın 42. dakikasında Mert Müldür ile bir gol daha bulan sarı-lacivertliler, 44. dakikada Szymanski ile farkı 5'e çıkardı ve ilk yarı 5-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

    Ligde sarı-lacivertlilerin oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol bulan Dzeko, bu gollerle ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkardı.

    BATSHUAYİ'NİN BELKİ DE SON GOLÜ

    İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Batshuayi'nin golüyle farkı 6'ya çıkardı. 83. dakikada Cengiz Ünder'in yerden sert pasında Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine golüyle skoru 7-0'a getiren sarı-lacivertliler, Guilherme'nin 90. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 7-1 galip ayrıldı.

    KARTAL 3 GÜNDE 2 KEZ REKOR KIRDI

    Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 gün içinde oynadığı 2 maçta da rekor kırdı.

    Ligin 19. haftasında İstanbulspor'a ilk yarıda 4 gol atarak bu sezon bunu başaran ilk takım olan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında bulduğu 5 golle bu sezon ilk yarıda 5 gol atan ilk ekip ünvanını da aldı.

    İsmail Kartal'ın öğrencileri, 3 gün içerisinde kendilerine ait rekoru geliştirmeyi başardı.

    İRFAN CAN TOP TOPLAYICI ÇOCUĞU TEBRİK ETTİ

    İrfan Can Kahveci, takımının 3. golünden sonra top toplayıcı çocuğa koştu. Maçın 42. dakikasında Szymanski'nin pasında Mert Müldür topu ağlara gönderirken, sarı-lacivertlilerin taç atışını hızlı kullanmasını sağlayan top toplayıcı, golde önemli rol oynadı.

    Bunun üzerine İrfan Can, golün ardından arkadaşlarından önce çocuğa koşarak ona sarıldı ve golü kutladı.

    KONYASPOR'A KARŞI EN FARKLI GALİBİYET

    Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı en farklı galibiyetini elde etti. Daha önce rakibiyle 44 kez karşılaşan sarı-lacivertliler bu müsabakaların 33'ünü kazanırken, en farklı galibiyetini 2005-2006 sezonunda 11 Mart 2006 tarihinde oynanan müsabakada 5-0 ile elde etmişti.

    Fenerbahçe, 7-1'lik skorla rakibine karşı en farklı galibiyetini aldı.

    Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu)

    Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu)

    Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti. Bu sezon 1'i Avrupa'da 3'ü ligde olmak üzere 4 kez ilk 11'de forma giyen Mert, ilk golünü Konyaspor filelerine gönderdi.

    Stat: Ülker

    Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

    Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 80 Bartuğ Elmaz), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Cengiz Ünder), Szymanski (Dk. 46 Umut Nayir), King (Dk. 65 Tadic), Dzeko (Dk. 46 Batshuayi)

    TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ (Dk. 67 Nzonzi), Kahraman Demirtaş (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Prip (Dk. 46 Muric), Cicaldau (Dk. 60 Rak), Moreno (Dk. 82 Yasir Subaşı), Emrehan Gedikli

    Goller: Dk. 11 (Penaltıdan), Dk. 32 ve Dk. 40 Dzeko, Dk. 42 Mert Müldür, Dk. 44 Szymanski, Dk. 63 Batshuayi, Dk. 83 Uğurcan Yazğılı (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 45 Ahmet Oğuz, Dk. 51 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 71 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

    Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeEdin DzekoKonyaspor
    Haberler > Spor > Fenerbahçe evinde Konyaspor'u 'yedi' bitirdi, Dzeko'dan hat-trick! (7-1 Maç Sonucu)
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