Fenerbahçe farklı kazandı, namağlup liderliğini sürdürdü
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda karşılaştığı Emlak Konut'u 88-70 mağlup etti.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdürürken, Emlak Konut ise 3 yenilgisini yaşadı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Önder Yılmaz, Uğur Yüksel, Yasin Alkan
Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 24, Berfin Sertoğlu 7, Ndour 16, Ceren Akpınar 2, Holesinska 2, Melek Uzunoğlu
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Williams 8, Alperi Onar 12, Rupert 20, Gustafson 12, McCovan 18, McBride 3, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz 10, Olcay Çakır Turgut
1. Periyot: 23-29
Devre: 36-43
3. Periyot: 47-64
