Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından, 2012-2015 yılları arasında takımda forma giymiş ve şampiyonluk yaşayan Dirk Kuyt da teknik heyete dahil oldu.

Sağlık kontrollerinin devam ettiği Fenerbahçe, yarın Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından yardımcı antrenörlük için de Dirk Kuyt ile anlaşma sağlandı. Hollandalı teknik adam, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Kulüpte göreve başlamaya hazırlanan Kuyt, 2015 yazında ayrıldığı sarı-lacivertlilere 11 yıl sonra bu defa teknik heyette görev alacak.

Dirk Kuyt, 11 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndü.

FENERBAHÇE'DE 3 KUPA KAZANDI

Kariyerinde sarı-lacivertlilerden önce Feyenoord ve Liverpool formaları da giyen Dirk Kuyt, Türkiye'ye 2012-2013 sezonu başında geldi. Kuyt, 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu başta olmak üzere toplam 3 kupa kaldırdı. Hollandalı oyuncu, 130 defa sarı-lacivertli formayı terletirken; 37 gol ve 28 asistlik skor katkısı sağladı.

Hollandalı çalıştırıcı, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de yardımcı teknik direktör olduğu dönemde birlikte görev almıştı.

DIRK KUYT'IN KARİYERİ

2018 yılında futbolu bıraktığı Quick Boys'da 1 yıl yardımcı antrenörlük yapan ve 2018-2020 yılları arasında Feyenoord U19 takımını çalıştıran Dirk Kuyt, ilk defa A takım teknik direktörlük tecrübesini ADO Den Haag ile yaşadı. Aralık 2023'te Belçika ekibi Beerschot'un başına geçen Kuyt, 2025 yazı itibarıyla da FC Dordrecht ile sözleşme imzaladı. Hollanda 2'nci Lig ekibi olan FC Dordrecht ile 39 maçta görev aldı. Teknik adamlık kariyerinde yeni bir sayfa açan Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başarısı için çalışacak.

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