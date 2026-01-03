İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe ilk transferini yaptı: 4,5 yıllık sözleşme imzalandı, lisansı çıkarıldı
Fenerbahçe, Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedeli 2 Ocak'ta yatırılan 25 yaşındaki kanat oyuncusuna, 3 Ocak'ta lisans çıkarıldı.
Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı 6 milyon euro serbest kalma bedeliyle kadrosuna kattı.
- Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı renklerine bağladı. Transfer için 6 milyon euro serbest kalma bedeli ödendi.
- Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Transfer, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi.
- 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil döneminde kadrosuna ilk takviyeyi gerçekleştirdi. Transfer için yaklaşık 6 milyon euro serbest kalma bedeli ödendi.
TRANSFER TFF'YE BİLDİRİLDİ
Sarı-lacivertliler, Samsunspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
4,5 YILLIK SÖZLEŞME
TFF resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme (30 Haziran 2026'ya kadar) imzaladı.
