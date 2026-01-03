Fenerbahçe, Samsunspor'un Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 6 milyon euroluk serbest kalma bedeli 2 Ocak'ta yatırılan 25 yaşındaki kanat oyuncusuna, 3 Ocak'ta lisans çıkarıldı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu 2. transfer ve tescil döneminde kadrosuna ilk takviyeyi gerçekleştirdi. Transfer için yaklaşık 6 milyon euro serbest kalma bedeli ödendi.

Anthony Musaba

TRANSFER TFF'YE BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertliler, Samsunspor'un sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

4,5 YILLIK SÖZLEŞME

TFF resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 22 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme (30 Haziran 2026'ya kadar) imzaladı.

Anthony Musaba'nın transfer ve sözleşme bilgileri

