Fenerbahçe İsmail Kartal için kararını verdi! Bu sezon 99 puanla ikinci oldu

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert tepki: 6 yıldır çivi bile çakmadılar

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert tepki: 6 yıldır çivi bile çakmadılar

Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal için son karar verildi. Sarı lacivertliler, Kartal ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen sezonu ikinci tamamlayan Teknik Direktör İsmail Kartal için kararını verdi.

Sarı lacivertli kulübe yakınlığı ile bilinen spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertli kulüp İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.