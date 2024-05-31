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Fenerbahçe İsmail Kartal için kararını verdi! Bu sezon 99 puanla ikinci oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal için son karar verildi. Sarı lacivertliler, Kartal ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 99 puan toplamasına rağmen sezonu ikinci tamamlayan Teknik Direktör İsmail Kartal için kararını verdi.

Sarı lacivertli kulübe yakınlığı ile bilinen spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı lacivertli kulüp İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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