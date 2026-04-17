Fenerbahçe liderlik aşkına! Rizespor karşısına aslarıyla çıkacak
Derbi öncesinde 7 oyuncusu ceza sınırında olsa da Domenico Tedesco, sahaya aslarını sürecek. “Her maç final” diyen İtalyan, maç fazlasıyla da olsa zirveye kurulmakta kararlı…
- Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesinde Rizespor ile oynayacak ve Semedo, Mert Müldür, Brown, Guendouzi, Nene, Musaba ve Kerem kart görmeleri halinde derbide forma giyemeyecek.
- Teknik Direktör Domenico Tedesco, rotasyona gitmeyerek elindeki en güçlü isimlerle sahaya çıkacak ve önceliğin Rize maçı olduğunu belirtiyor.
- Tedavileri süren Asensio ve Alvarez ile cezalı Oosterwolde, Rizespor maçında forma giyemeyecek.
- Sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar ağrılarına rağmen ilk on birde yer alacak.
- Tedavisi tamamlanan İsmail Yüksek kulübede yer alırken, Oosterwolde'nin yerine Çağlar savunmada görev yapacak.
- Fenerbahçe, Rizespor'a karşı geçmiş maçlarda büyük bir üstünlüğe sahip ve son 13 karşılaşmayı kazandı.
EMİN ULUÇ - Şampiyonluk düğümünün kilidi olarak görülen Galatasaray derbisinden hemen önce Fenerbahçe, sahasında Rizespor’u konuk edecek. Bugün Kadıköy’de oynanacak mücadeleye sarı lacivertliler ceza sınırında yedi oyuncuyla çıkacak. Semedo, Mert Müldür, Brown, Guendouzi, Nene, Musaba ve Kerem kart görmeleri hâlinde derbide forma giyemeyecek. Ancak buna rağmen Domenico Tedesco rotasyona gitmeyi düşünmüyor. Tedavileri süren Asensio ve Alvarez ile cezalı Oosterwolde’nin yokluğunda İtalyan hoca sahaya elindeki en güçlü isimlerle çıkacak.
Sidiki Cherif isim isim saydı: TV'den izlediğim yıldızlarla Fenerbahçe'de oynuyorum
ÖNCELİK RİZE MAÇI
Kaptan Milan Skriniar ağrılarına rağmen ilk on birde sahne alacak. Ceza sınırındaki isimlerden Semedo, Brown, Guendouzi, Nene ve Kerem de as olarak sahaya çıkacak. “Her maç final” mottosuyla şampiyonluğa yürüyen Tedesco, oyuncularına, “Adım adım yürüyeceğiz. Derbiden önce kazanmamız gereken Rize sınavı” derken gereksiz kart görülmemesi yönünde net uyarılar yaptı. Rize engelini güçlü bir oyun ve net bir skorla aşıp maç fazlasıyla liderliğe oturmak isteyen İtalyan böylece Galatasaray’ın üzerindeki baskıyı da artıracağına inanıyor.
İSMAİL DÖNÜYOR, GÖREV ÇAĞLAR'IN
Fenerbahçe’de tedavisi tamamlanan İsmail Yüksek, Rize kadrosunda kulübede olacak. Cezalı Oosterwolde’nin görevini ise Çağlar üslenecek. Millî oyuncu, tandemde Skriniar’a eşlik ederken, Yiğit Efe nöbet bekleyecek.
İLK MAÇI UNUTMAYIN
Rize’de 5-2 kazanırken, 2-0 geri düştüklerini hatırlatan Domenico Tedesco, oyuncularına, “Öz güvenli ve cesur olacağız ama tedbiri asla elden bırakmayacağız” ikazı yaptı. İtalyan, “Önce Rize, sonra derbi” sözleriyle tam konsantrasyon talimatı verdi.
RİZE'YE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Rize’ye karşı maçlarda 32-8’lik galibiyet üstünlüğü olan Fenerbahçe, son 13 karşılaşmayı da kazandı. Kadıköy’deki 23 maçta 18 galibiyet alan sarı lacivertliler, Rize’ye iç sahada en son 1981’de kaybetti.