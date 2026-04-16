Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Angers'tan kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, sezonun kalan bölümüne konsantre olduklarını ve 2 kupayı da kazanmak istediklerini söyledi. "Asensio, Fred, Kante'yi televizyondan seyrederken şimdi onlarla oynayabiliyorum" diyen 19 yaşındaki golcü, teknik direktör Domenico Tedesco'dan da övgüyle söz etti.

Sidiki Cherif, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Gine asıllı Fransız forvet, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Bu süreç çok iyi şekilde geçti. Geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak bir şekilde karşılandım. Tesisteki, kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Hocam da aynı şekilde. Bu yaklaşımı gördüğünüz zaman bu size fazlasıyla yardımcı oluyor. Hem ben hem de ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Benim adıma çok iyi süreç" değerlendirmesinde bulundu.

Sidiki Cherif'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro

"İKİ KUPAYI DA İSTİYORUZ"

Sezonun kalan bölümüne konsantre olduklarını vurgulayan 19 yaşındaki oyuncu, "Herkes için çok önemli sürece giriyoruz. Herkesin yüzde 100 şekilde bu son sürece konsantre olması gerekiyor. Bizler de öyleyiz. Güvenli bir şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağımıza şüphem yok. Ligde 5 maç kaldı, 5 maçı kazanırsak şampiyon olacağız. Zaten herkes yüzde 100 şekilde konsantre. Motiveyiz. Bunu başarabilmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız. 5 maçı kazanmak istiyoruz. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak için konsantre ve istekli şekilde ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ASENSIO, FRED VE KANTE'Yİ TV'DEN SEYREDİYORDUM"

Sidiki Cherif, sarı-lacivertli takımda beraber forma giydiği Marco Asensio, Fred Rodrigues ve N'Golo Kante gibi isimlerin kendisine büyük katkı sağladığını aktardı. Bu tür kariyerli oyuncularla oynamanın güzel bir his olduğunu vurgulayan Cherif, şunları dile getirdi:

Genç bir oyuncu olarak onları televizyondan seyrediyordum. Asensio, Fred, Kante. Bu oyuncuları televizyondan seyrederken şimdi onlarla oynayabiliyorum. Onlarla futbol oynamak kolay çünkü futbolun nasıl oynanması gerektiğini bilen oyuncular. Bu tip oyuncularla futbol oynamak daha kolay oluyor. Saha dışında da fazlasıyla nazik ve kibar insanlar. Birçok konuda bana tavsiyelerde bulunuyorlar. Onlarla oynamak keyifli ve ben hepsinden bir şeyler öğreniyorum. Sadece saydığımız isimlerden değil takımdaki herkesten bir şeyler öğreniyorum. Bu da haliyle futbolumu geliştiriyor ve olgunlaştırıyor. Onlarla oynayabilmek futboluma katkı sağlıyor.

Sherif, Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.

"TEDESCO SÜREKLİ TAVSİYELERDE BULUNUYOR"

Sidiki Cherif, teknik direktör Domenico Tedesco'ya ilişkin, "Öncelikle çok iyi anlaştığımı söylemek istiyorum. Sürekli bana tavsiyelerde bulunuyor. Yakından ilgileniyor ve sürekli bana eşlik ediyor. Sahada en iyisini ortaya koyabilmem adına yardımcı oluyor. Transfer olmadan önce de onunla daha çok gelişeceğim konusunu konuşmuştuk. Ben de yaşayarak bunu görüyorum çünkü gelişim katediyorum. Taktik ve temel konularla ilgili ondan birçok şey öğrendim. Beraber çok daha iyi işler ortaya koyabileceğimiz kanaatindeyim. Onunla gelişim katettiğimi düşünüyorum. Çok iyi şekilde anlaşıyoruz" sözlerini sarf etti.

"HALA ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR"

Tedesco'nun kendisiyle yakından ilgilendiğini kaydeden Cherif, "Hocamız sayesinde çok fazla şey öğrendim. Sürekli kendisiyle iletişim halindeyiz. Bana videolar gösteriyor. Neyi daha iyi yapabilirim, geliştirmem gereken yerler nereler? Bunlar konusunda sürekli irtibat halindeyiz. Oyun anlamında da kendimi geliştirdiğimiz söyleyebilirim. Oyun vizyonumu daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Takımımızın nasıl bir oyun ortaya koyması gerektiği süreçte siz de bu süre içinde edinim kazanıyor ve öğreniyorsunuz. Geldiğim zamandan şu ana kadar çok daha iyi hislere sahibim. Bu süreç içerisinde tecrübe elde ediyorsunuz. Bu elbette çok çalışma ve eforla alakalı. Sadece maç özelinde değil antrenmanlarda da sürekli öğrenmeye çalışan bir futbolcuyum ve kendimi bu anlamda geliştirmeye çalışıyorum. Hâlâ öğrenecek çok şey var. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmem gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Sidiki Cherif, sezonun kalan bölümünde taraftardan destek isteyerek sözlerini tamamladı.

